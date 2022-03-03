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Ronaldo canlı yayında duş aldı, 1 milyon kişi izledi
Ronaldo canlı yayında duş aldı, 1 milyon kişi izledi
Cristiano Ronaldo'yu duş alırken canlı yayında 1 milyon kişi izledi. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T12:43+0300
2022-03-03T12:43+0300
yaşam
cristiano ronaldo
instagram
canlı yayın
duş
sosyal medya
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Instagram'ın en yüksek takipçiye sahip ismi Cristiano Ronaldo, duş aldığı esnada sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.Portekizli yıldız, sauna ve ardından duşa girdiği anları canlı olarak yayınladı.37 yaşındaki futbolcunun yayınını anlık 700 bine yakın kişinin izledi.Canlı yayını toplamda 1 milyondan fazla kişinin canlı olarak izlediği tahmin ediliyor.Ronaldo'nun Instagram hesabını 407 milyon kişi takip ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/cristiano-ronaldo-instagramda-400-milyon-takipciye-ulasan-ilk-kisi-oldu-1053542689.html
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cristiano ronaldo, instagram, canlı yayın, duş, sosyal medya

Ronaldo canlı yayında duş aldı, 1 milyon kişi izledi

12:43 03.03.2022
© İHA / ANTONIO COTRIMCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© İHA / ANTONIO COTRIM
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Cristiano Ronaldo'yu duş alırken canlı yayında 1 milyon kişi izledi.
Instagram'ın en yüksek takipçiye sahip ismi Cristiano Ronaldo, duş aldığı esnada sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.
Portekizli yıldız, sauna ve ardından duşa girdiği anları canlı olarak yayınladı.
37 yaşındaki futbolcunun yayınını anlık 700 bine yakın kişinin izledi.
Canlı yayını toplamda 1 milyondan fazla kişinin canlı olarak izlediği tahmin ediliyor.
Ronaldo'nun Instagram hesabını 407 milyon kişi takip ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Old Trafford'da Manchester United formasıyla Villarreal'e gol atan Cristiano Ronaldo'nun sevinci - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
YAŞAM
Cristiano Ronaldo, Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu
7 Şubat, 05:01
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