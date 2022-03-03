https://tr.sputniknews.com/20220303/ronaldo-canli-yayinda-dus-aldi-1-milyon-kisi-izledi-1054392689.html

Ronaldo canlı yayında duş aldı, 1 milyon kişi izledi

Ronaldo canlı yayında duş aldı, 1 milyon kişi izledi

Cristiano Ronaldo'yu duş alırken canlı yayında 1 milyon kişi izledi. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T12:43+0300

2022-03-03T12:43+0300

2022-03-03T12:43+0300

yaşam

cristiano ronaldo

instagram

canlı yayın

duş

sosyal medya

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Instagram'ın en yüksek takipçiye sahip ismi Cristiano Ronaldo, duş aldığı esnada sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.Portekizli yıldız, sauna ve ardından duşa girdiği anları canlı olarak yayınladı.37 yaşındaki futbolcunun yayınını anlık 700 bine yakın kişinin izledi.Canlı yayını toplamda 1 milyondan fazla kişinin canlı olarak izlediği tahmin ediliyor.Ronaldo'nun Instagram hesabını 407 milyon kişi takip ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220207/cristiano-ronaldo-instagramda-400-milyon-takipciye-ulasan-ilk-kisi-oldu-1053542689.html

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cristiano ronaldo, instagram, canlı yayın, duş, sosyal medya