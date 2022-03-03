Rus Büyükelçi Yerhov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Baybatur ile görüştü
15:24 03.03.2022 (güncellendi: 15:28 03.03.2022)
© Fotoğraf : RusEmbTurkey / TwitterRusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur ile bir araya geldi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur ile bir araya geldi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur bugün TBMM'de görüşme yaptı.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, görüşmede Rus-Türk parlamentolararası ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği konusunun ele alındığı belirtildi.
🇷🇺🤝🇹🇷 1 Mart’ta Büyükelçi Aleksey #Erkhov TBMM'de Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı @BaybaturMurat ile biraraya geldi. Görüşmede Rus-Türk parlamentolar arası ilişkilerini geliştirme perspektifleri ele alındı. pic.twitter.com/M8giC5IPTc— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) March 3, 2022
Yerhov, ayrıca Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ile görüştü.
Elçiliğin açıklamasında, "Görüşmede turizm alanındaki Rus-Türk ilişkilerini geliştirme perspektifleri ele alındı" denildi.
🇷🇺🤝🇹🇷 Büyükelçi Aleksei Erkhov, @tursaborgtr Başkanı Firuz Bağlıkaya ile bir araya geldi. Görüşmede turizm alanındaki Rus-Türk ilişkilerini geliştirme perspektifleri ele alındı. pic.twitter.com/PJf8tJ0899— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) March 3, 2022