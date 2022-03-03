https://tr.sputniknews.com/20220303/rus-buyukelci-yerhov-turkiye-rusya-parlamentolar-arasi-dostluk-grubu-baskani-baybatur-ile-gorustu-1054401243.html

Rus Büyükelçi Yerhov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Baybatur ile görüştü

Rus Büyükelçi Yerhov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Baybatur ile görüştü

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur ile bir araya geldi. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T15:24+0300

2022-03-03T15:24+0300

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türkiye

rusya

türkiye

aleksey yerhov

tbmm

görüşme

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur bugün TBMM'de görüşme yaptı.Büyükelçilikten yapılan açıklamada, görüşmede Rus-Türk parlamentolararası ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği konusunun ele alındığı belirtildi.Yerhov, ayrıca Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ile görüştü.Elçiliğin açıklamasında, "Görüşmede turizm alanındaki Rus-Türk ilişkilerini geliştirme perspektifleri ele alındı" denildi.

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rusya, türkiye, aleksey yerhov, tbmm, görüşme