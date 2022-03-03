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Rus Büyükelçi Yerhov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Baybatur ile görüştü
Rus Büyükelçi Yerhov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Baybatur ile görüştü
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur ile bir araya geldi. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
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rusya
türkiye
aleksey yerhov
tbmm
görüşme
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur bugün TBMM'de görüşme yaptı.Büyükelçilikten yapılan açıklamada, görüşmede Rus-Türk parlamentolararası ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği konusunun ele alındığı belirtildi.Yerhov, ayrıca Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ile görüştü.Elçiliğin açıklamasında, "Görüşmede turizm alanındaki Rus-Türk ilişkilerini geliştirme perspektifleri ele alındı" denildi.
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rusya, türkiye, aleksey yerhov, tbmm, görüşme

Rus Büyükelçi Yerhov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Baybatur ile görüştü

15:24 03.03.2022 (güncellendi: 15:28 03.03.2022)
© Fotoğraf : RusEmbTurkey / TwitterRusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur ile bir araya geldi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© Fotoğraf : RusEmbTurkey / Twitter
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur ile bir araya geldi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur bugün TBMM'de görüşme yaptı.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, görüşmede Rus-Türk parlamentolararası ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği konusunun ele alındığı belirtildi.
Yerhov, ayrıca Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ile görüştü.
Elçiliğin açıklamasında, "Görüşmede turizm alanındaki Rus-Türk ilişkilerini geliştirme perspektifleri ele alındı" denildi.
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