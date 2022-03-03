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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220303/rusya-ukraynadaki-asiri-milliyetcilerin-yabancilara-yonelik-tutumu-felakete-yol-aciyor-1054397026.html
Rusya: Ukrayna'daki aşırı milliyetçilerin yabancılara yönelik tutumu felakete yol açıyor
Rusya: Ukrayna'daki aşırı milliyetçilerin yabancılara yönelik tutumu felakete yol açıyor
Ukrayna'daki aşırı milliyetçi oluşumların yabancılara yönelik tutumu nedeniyle ülkenin neredeyse tamamında bir felaketin oluşmakta olduğunu belirten Rusya... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T14:08+0300
2022-03-03T14:25+0300
rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
ingiltere
harkov
tahliye
milliyetçi
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Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin ülkenin birçok kentinde binlerce sivili ve yabancı ülke vatandaşını zorla alıkoyduğunu ve tahliyelerine izin vermediğini kaydederek Harkov'da 3 bin 189 Hint, 2 bin 700 Vietnamlı, 202 Çin, Sumi'de 576 Hint, 101 Gana ve 121 Çin, Çernigov'da ise 9 Endonezya vatandaşının bölgeden ayrılmalarına izin verilmediğinin altını çizdi.İngiltere, 10 vatandaşının tahliyesi için Rusya'ya başvurduAşırı milliyetçilerin Harkov'da Rusya'ya geçmeye çalışan bir grup Çinliye ateş açtığını ve 2 kişinin ciddi şekilde yaralandığını bildiren Mizintsev, İngiltere'nin Rusya Savunma Bakanlığı'na başvurarak Kiev'den 7 ve Mariupol'den 3 vatandaşının tahliye edilmesini talep ettiğini anlattı.'142 binden fazla kişi harekat bölgesinden tahliye edildi'Özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgeden yaklaşık 40 bini çocuk olmak üzere 142 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyleyen Mizintsev, 738'i son bir gün içinde olmak üzere toplam 15 bin 246 aracın sınırı geçerek Rusya'ya gittiğini belirtti.
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rusya savunma bakanlığı, ingiltere, harkov, tahliye, milliyetçi

Rusya: Ukrayna'daki aşırı milliyetçilerin yabancılara yönelik tutumu felakete yol açıyor

14:08 03.03.2022 (güncellendi: 14:25 03.03.2022)
© REUTERSUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© REUTERS
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Ayrıntılar geliyor
Ukrayna'daki aşırı milliyetçi oluşumların yabancılara yönelik tutumu nedeniyle ülkenin neredeyse tamamında bir felaketin oluşmakta olduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'dan tahliye için gerekli tüm koşulları sağladığını ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin ülkenin birçok kentinde binlerce sivili ve yabancı ülke vatandaşını zorla alıkoyduğunu ve tahliyelerine izin vermediğini kaydederek Harkov'da 3 bin 189 Hint, 2 bin 700 Vietnamlı, 202 Çin, Sumi'de 576 Hint, 101 Gana ve 121 Çin, Çernigov'da ise 9 Endonezya vatandaşının bölgeden ayrılmalarına izin verilmediğinin altını çizdi.

İngiltere, 10 vatandaşının tahliyesi için Rusya'ya başvurdu

Aşırı milliyetçilerin Harkov'da Rusya'ya geçmeye çalışan bir grup Çinliye ateş açtığını ve 2 kişinin ciddi şekilde yaralandığını bildiren Mizintsev, İngiltere'nin Rusya Savunma Bakanlığı'na başvurarak Kiev'den 7 ve Mariupol'den 3 vatandaşının tahliye edilmesini talep ettiğini anlattı.

'142 binden fazla kişi harekat bölgesinden tahliye edildi'

Özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgeden yaklaşık 40 bini çocuk olmak üzere 142 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyleyen Mizintsev, 738'i son bir gün içinde olmak üzere toplam 15 bin 246 aracın sınırı geçerek Rusya'ya gittiğini belirtti.
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