https://tr.sputniknews.com/20220303/rusya-ukraynadaki-asiri-milliyetcilerin-yabancilara-yonelik-tutumu-felakete-yol-aciyor-1054397026.html

Rusya: Ukrayna'daki aşırı milliyetçilerin yabancılara yönelik tutumu felakete yol açıyor

Rusya: Ukrayna'daki aşırı milliyetçilerin yabancılara yönelik tutumu felakete yol açıyor

Ukrayna'daki aşırı milliyetçi oluşumların yabancılara yönelik tutumu nedeniyle ülkenin neredeyse tamamında bir felaketin oluşmakta olduğunu belirten Rusya... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T14:08+0300

2022-03-03T14:08+0300

2022-03-03T14:25+0300

rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

ingiltere

harkov

tahliye

milliyetçi

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Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin ülkenin birçok kentinde binlerce sivili ve yabancı ülke vatandaşını zorla alıkoyduğunu ve tahliyelerine izin vermediğini kaydederek Harkov'da 3 bin 189 Hint, 2 bin 700 Vietnamlı, 202 Çin, Sumi'de 576 Hint, 101 Gana ve 121 Çin, Çernigov'da ise 9 Endonezya vatandaşının bölgeden ayrılmalarına izin verilmediğinin altını çizdi.İngiltere, 10 vatandaşının tahliyesi için Rusya'ya başvurduAşırı milliyetçilerin Harkov'da Rusya'ya geçmeye çalışan bir grup Çinliye ateş açtığını ve 2 kişinin ciddi şekilde yaralandığını bildiren Mizintsev, İngiltere'nin Rusya Savunma Bakanlığı'na başvurarak Kiev'den 7 ve Mariupol'den 3 vatandaşının tahliye edilmesini talep ettiğini anlattı.'142 binden fazla kişi harekat bölgesinden tahliye edildi'Özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgeden yaklaşık 40 bini çocuk olmak üzere 142 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyleyen Mizintsev, 738'i son bir gün içinde olmak üzere toplam 15 bin 246 aracın sınırı geçerek Rusya'ya gittiğini belirtti.

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rusya savunma bakanlığı, ingiltere, harkov, tahliye, milliyetçi