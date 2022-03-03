https://tr.sputniknews.com/20220303/serbest-kaldi-6-gun-sonra-sikayetci-olan-sevgilisini-oldurdu-1054392920.html

Serbest kaldı, 6 gün sonra şikayetçi olan sevgilisini öldürdü

Serbest kaldı, 6 gün sonra şikayetçi olan sevgilisini öldürdü

İstanbul'da Kırgızistan uyruklu Aıdanah Abykaliewa, kendisini darbettiğini öne sürerek Türkmenistan uyruklu Aman Usanov'dan şikayetçi oldu. Hakimlik şüphelinin... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T12:46+0300

2022-03-03T12:46+0300

2022-03-03T12:46+0300

türkiye

istanbul

ümraniye

kadın cinayeti

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Ümraniye'de yaşayan Kırgızistan uyruklu Aıdanah Abykaliewa (41), kendisini darbettiğini belirterek 24 Şubat'ta sevgilisi Aman Usanov'dan şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Usanov, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından şüpheliyi 'basit yaralama' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda şüpheli Usanov, Türkiye'de kaçak olarak yaşadığını, garson olarak çalıştığını ve sabıkasının olduğunu söyledi.'Mağduriyet yaşadım'Usanov'un sorgusunda emniyetteki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Mahallemizde bir olay yaşadık. Sevgilimin mahallede bir gönül ilişkisi kurduğunu anladım ve gizlice onları takip etmeye başladım. Sonra 2 kişi tehdit etmeye başladı. 'Sen kızı neden korkutuyorsun, neden rahatsız ediyorsun?' diye bana çıkıştılar. Ben bu durumu sevgilimle konuşunca o da bana 'Evet sevgilim var ne olmuş yani' diye cevaplar verdi. Bu 2 şahıs beni silahla tehdit ettiler, beni videoya aldılar. Sonraki günlerde beni yine yakaladılar ve video çektirdiler. Ben karakola gidip durumu anlattım ancak bana yardımcı olmadılar, tutanak tutmadılar. 'Git biraz sakinleş kendine gel' dediler. Haklarım bana hatırlatılmadı, bu yüzden mağduriyet yaşadım" şeklinde kendisini savunduğu öğrenildi.Avukatından 'haksız tahrik' savunmasıŞüpheli Usanov'un avukatı ise müvekkilinin beyanlarına katıldığını, kaçma veya delil karartma durumunun söz konusu olmadığını öne sürerek, "Müvekkilim haksız tahrike maruz kalmıştır. Müşteki müvekkilimi tehdit eden kişilerle hareket etmiştir" dedi.Avukat, müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Hakimlik ise suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak 'Basit yaralama' suçundan savcılığın tutuklanma talebini reddetti. Hakimlik, şüphelinin yurt dışına çıkmama ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.Şüpheli Aman Usanov'un serbest bırakılmasından 6 gün sonraki tarih olan 1 Mart 2022'de sevgilisi Aıdanah Abykaliewa arasında tartışma çıktı. Ümraniye Site Mahallesi'nde akşam 21.00 sıralarında başlayan tartışmada şüpheli Usanov, Abykaliewa'yı boğazından bıçakladı. Polis ekipleri şüpheli Usanov'u gözaltına alırken, Abykaliewa olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık talimatıyla 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan Aman Usanov'un emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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istanbul, ümraniye, kadın cinayeti