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Sinemadaki özel odada cinsel istismara tutuklama
Sinemadaki özel odada cinsel istismara tutuklama
Ankara'da sinema salonunda kiraladığı özel odada, 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T13:30+0300
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türkiye
ankara
cinsel istismar
sinema
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Ankara'da bir sinema salonunda 15 yaşındaki çocuğu taciz eden kişi tutuklandı.Polatlı ilçesinde yaşayan B.Ş.G., sosyal medyadan tanıştığı B.A. adlı kız çocuğu ile buluştu. Kızılay'da sinema salonunda 2 kişilik özel oda kiralayan B.Ş.G., buraya getirdiği B.A.'ya cinsel istismarda bulundu.Şikayetçi olmadıB.A.'nın olayı anlattığı ailesi, savcılığa başvurdu. Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alınan B.A., B.Ş.G.'den şikayetçi olmadığını söyledi ancak savcı, 18 yaşından küçük olması nedeniyle soruşturma başlattı.Gözaltına alınan B.Ş.G., savcılık sorgusunun ardından 'cinsel istismar' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/cin-cikarma-bahaneli-cinsel-istismar-magdur-kadinlarin-vucutlarina-simgeler-cizmis-1054067550.html
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ankara, cinsel istismar, sinema

Sinemadaki özel odada cinsel istismara tutuklama

13:30 03.03.2022
© AATiyatro - sinema - koltuk
Tiyatro - sinema - koltuk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AA
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Ankara'da sinema salonunda kiraladığı özel odada, 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.
Ankara'da bir sinema salonunda 15 yaşındaki çocuğu taciz eden kişi tutuklandı.

Polatlı ilçesinde yaşayan B.Ş.G., sosyal medyadan tanıştığı B.A. adlı kız çocuğu ile buluştu. Kızılay'da sinema salonunda 2 kişilik özel oda kiralayan B.Ş.G., buraya getirdiği B.A.'ya cinsel istismarda bulundu.

Şikayetçi olmadı

B.A.'nın olayı anlattığı ailesi, savcılığa başvurdu. Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alınan B.A., B.Ş.G.'den şikayetçi olmadığını söyledi ancak savcı, 18 yaşından küçük olması nedeniyle soruşturma başlattı.
Gözaltına alınan B.Ş.G., savcılık sorgusunun ardından 'cinsel istismar' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.
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