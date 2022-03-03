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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220303/sputnik-dort-ab-ulkesindeki-yayinini-durdurdu-1054409041.html
Sputnik, dört AB ülkesindeki yayınını durdurdu
Sputnik, dört AB ülkesindeki yayınını durdurdu
Avrupa Birliği'nin yasağının ardından Sputnik, İspanya, Fransa, Almanya ve Yunanistan’daki yayınını durdurdu. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T18:50+0300
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ukrayna krizi
russian today
ab
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AB’nin yasağının ardından Sputnik’in basın dairesi, İspanya, Fransa, Almanya ve Yunanistan’daki yayınını durdurduğunu açıkladı.Açıklamada, “İzleyiciye karşı her zaman dürüst olup, meslektaşlarımızın hiçbir zaman yazmadığı şeyleri anlattık, gösterdik. İfade özgürlüğünün siz izleyicilerimiz için sadece boş bir söz değil, yaşamın ilkelerinden biri olduğu için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.AB Konseyi, Sputnik ve Russia Today’in (RT) AB içindeki yayınlarını yasaklama kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220303/donbass-operasyonu-rusya--ukrayna-gorusmelerinin-ikincisi-kisa-sure-icinde-baslayacak-1054405819.html
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sputnik, russian today, ab, yayın

Sputnik, dört AB ülkesindeki yayınını durdurdu

18:50 03.03.2022 (güncellendi: 18:53 03.03.2022)
© REUTERS / Dado RuvicSputnik
Sputnik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Avrupa Birliği'nin yasağının ardından Sputnik, İspanya, Fransa, Almanya ve Yunanistan’daki yayınını durdurdu.
AB’nin yasağının ardından Sputnik’in basın dairesi, İspanya, Fransa, Almanya ve Yunanistan’daki yayınını durdurduğunu açıkladı.
Açıklamada, “İzleyiciye karşı her zaman dürüst olup, meslektaşlarımızın hiçbir zaman yazmadığı şeyleri anlattık, gösterdik. İfade özgürlüğünün siz izleyicilerimiz için sadece boş bir söz değil, yaşamın ilkelerinden biri olduğu için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.
AB Konseyi, Sputnik ve Russia Today’in (RT) AB içindeki yayınlarını yasaklama kararı almıştı.
Rusya- Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
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Donbass operasyonu | Rusya-Ukrayna heyetleri arasında ikinci tur görüşmeler Belarus'ta yapılıyor
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