https://tr.sputniknews.com/20220303/sputnik-dort-ab-ulkesindeki-yayinini-durdurdu-1054409041.html

Sputnik, dört AB ülkesindeki yayınını durdurdu

Sputnik, dört AB ülkesindeki yayınını durdurdu

Avrupa Birliği'nin yasağının ardından Sputnik, İspanya, Fransa, Almanya ve Yunanistan’daki yayınını durdurdu. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T18:50+0300

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AB’nin yasağının ardından Sputnik’in basın dairesi, İspanya, Fransa, Almanya ve Yunanistan’daki yayınını durdurduğunu açıkladı.Açıklamada, “İzleyiciye karşı her zaman dürüst olup, meslektaşlarımızın hiçbir zaman yazmadığı şeyleri anlattık, gösterdik. İfade özgürlüğünün siz izleyicilerimiz için sadece boş bir söz değil, yaşamın ilkelerinden biri olduğu için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.AB Konseyi, Sputnik ve Russia Today’in (RT) AB içindeki yayınlarını yasaklama kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220303/donbass-operasyonu-rusya--ukrayna-gorusmelerinin-ikincisi-kisa-sure-icinde-baslayacak-1054405819.html

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