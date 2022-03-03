https://tr.sputniknews.com/20220303/sputnik-dort-ab-ulkesindeki-yayinini-durdurdu-1054409041.html
Sputnik, dört AB ülkesindeki yayınını durdurdu
Sputnik, dört AB ülkesindeki yayınını durdurdu
Avrupa Birliği'nin yasağının ardından Sputnik, İspanya, Fransa, Almanya ve Yunanistan’daki yayınını durdurdu. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T18:50+0300
2022-03-03T18:50+0300
2022-03-03T18:53+0300
sputnik
ukrayna krizi
russian today
ab
yayın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054337242_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_6ea7e07f85b8e7269338a0f67c19be32.jpg
AB’nin yasağının ardından Sputnik’in basın dairesi, İspanya, Fransa, Almanya ve Yunanistan’daki yayınını durdurduğunu açıkladı.Açıklamada, “İzleyiciye karşı her zaman dürüst olup, meslektaşlarımızın hiçbir zaman yazmadığı şeyleri anlattık, gösterdik. İfade özgürlüğünün siz izleyicilerimiz için sadece boş bir söz değil, yaşamın ilkelerinden biri olduğu için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.AB Konseyi, Sputnik ve Russia Today’in (RT) AB içindeki yayınlarını yasaklama kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220303/donbass-operasyonu-rusya--ukrayna-gorusmelerinin-ikincisi-kisa-sure-icinde-baslayacak-1054405819.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054337242_131:0:1200:802_1920x0_80_0_0_afe2a842519ad5515e708dd99b8c1094.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sputnik, russian today, ab, yayın
Sputnik, dört AB ülkesindeki yayınını durdurdu
18:50 03.03.2022 (güncellendi: 18:53 03.03.2022) Abone ol
Avrupa Birliği'nin yasağının ardından Sputnik, İspanya, Fransa, Almanya ve Yunanistan’daki yayınını durdurdu.
AB’nin yasağının ardından Sputnik’
in basın dairesi, İspanya, Fransa, Almanya
ve Yunanistan
’daki yayınını durdurduğunu açıkladı.
Açıklamada, “İzleyiciye karşı her zaman dürüst olup, meslektaşlarımızın hiçbir zaman yazmadığı şeyleri anlattık, gösterdik. İfade özgürlüğünün siz izleyicilerimiz için sadece boş bir söz değil, yaşamın ilkelerinden biri olduğu için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.
AB Konseyi, Sputnik
ve Russia Today’in (RT) AB içindeki yayınlarını yasaklama kararı almıştı.