https://tr.sputniknews.com/20220303/subatta-en-cok-satilan-otomotiv-markalari-belli-oldu-1054389503.html
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında şubat ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Dacia olurken... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T11:50+0300
2022-03-03T11:50+0300
2022-03-03T11:50+0300
ekonomi
otomobil
otomotiv distribütörleri derneği (odd)
türkiye
ekonomi
galeri
fiat
hyundai
renault
toyota
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052004579_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5506be6ec7bcb01ef2ccf64fe2710db1.jpg
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında şubat ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Dacia olurken, satışlarda yerli üretim yapan markalar öne çıktı.Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı şubat ayına göre yüzde 15,1 azalarak 49 bin 652 oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 8,6 arttı.Otomobil satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalarak 37 bin 641, hafif ticari araç satışları da yüzde 12,7 azalışla 12 bin 11 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 8,6 arttı.Otomobil pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,5 ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,7 artış gösterdi.İlk sırada Fiat yer aldıODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 6 bin 812 adetle ilk sırayı aldı.Fiat'ı 6 bin 155 satışla Renault ve 4 bin 767 satışla Ford takip etti.Hyundai 4 bin 310 satışla dördüncü ve Toyota 3 bin 817 satışla beşinci sırada yer aldı.Bu yılın şubat ayında, binek otomobil özelinde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 5 bin 396 ile Renault oldu. Bunu 4 bin 182 ile Hyundai ve 3 bin 610 satışla Fiat izledi.Toyota, 3 bin 274 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Dacia 2 bin 897 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.Otomobil satışlarında geçen ay 44 markanın yer aldığı listede, Smart ve Lamborghini hariç tüm markalardan satış yapıldı.Söz konusu ayda, 2 Bentley, 2 Aston Martin, 2 Jaguar, 3 Ferrari, 8 Maserati ve 61 Porsche satışı gerçekleştirildi.Hafif ticari araçların da ilk 5'i belli olduHafif ticari araç segmentine bakıldığında 4 bin 79 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 202 satışla Fiat ve 868 satışla Peugeot izledi.Renault 759 satışla dördüncü ve Volkswagen 555 satışla beşinci oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220302/tasit-kredilerinde-vade-sayisi-artirildi-piyasada-hareketlilik-basladi-1054368448.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052004579_113:0:761:486_1920x0_80_0_0_fc45a6a5a32c544df41109216fb4803c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
otomobil, otomotiv distribütörleri derneği (odd), türkiye, ekonomi, galeri, fiat, hyundai, renault, toyota
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Abone ol
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında şubat ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Dacia olurken, satışlarda yerli üretim yapan markalar öne çıktı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında şubat ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Dacia olurken, satışlarda yerli üretim yapan markalar öne çıktı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı şubat ayına göre yüzde 15,1 azalarak 49 bin 652 oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 8,6 arttı.
Otomobil satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalarak 37 bin 641, hafif ticari araç satışları da yüzde 12,7 azalışla 12 bin 11 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 8,6 arttı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,5 ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,7 artış gösterdi.
İlk sırada Fiat yer aldı
ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 6 bin 812 adetle ilk sırayı aldı.
Fiat'ı 6 bin 155 satışla Renault ve 4 bin 767 satışla Ford takip etti.
Hyundai 4 bin 310 satışla dördüncü ve Toyota 3 bin 817 satışla beşinci sırada yer aldı.
Bu yılın şubat ayında, binek otomobil özelinde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 5 bin 396 ile Renault oldu. Bunu 4 bin 182 ile Hyundai ve 3 bin 610 satışla Fiat izledi.
Toyota, 3 bin 274 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Dacia 2 bin 897 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.
Otomobil satışlarında geçen ay 44 markanın yer aldığı listede, Smart ve Lamborghini hariç tüm markalardan satış yapıldı.
Söz konusu ayda, 2 Bentley, 2 Aston Martin, 2 Jaguar, 3 Ferrari, 8 Maserati ve 61 Porsche satışı gerçekleştirildi.
Hafif ticari araçların da ilk 5'i belli oldu
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 4 bin 79 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 202 satışla Fiat ve 868 satışla Peugeot izledi.
Renault 759 satışla dördüncü ve Volkswagen 555 satışla beşinci oldu.