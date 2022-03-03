Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde HES kodu uygulaması kararının kaldırıldığını açıklamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, stadlara girişte HES sorgulamasının yapılmayacağını açıkladı.Federasyon'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF'den yapılan açıklamada "TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklik ile birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

TFF'den HES kodu kararı

© AA Türkiye Futbol Federasyonu, bina © AA

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TFF'den yapılan açıklamada "TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklik ile birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırı da kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı