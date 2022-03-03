https://tr.sputniknews.com/20220303/tffden-hes-kodu-karari-1054388754.html
TFF'den HES kodu kararı
TFF'den HES kodu kararı
TFF'den yapılan açıklamada "TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklik ile birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T11:38+0300
2022-03-03T11:38+0300
2022-03-03T13:12+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
hes kodu
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Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde HES kodu uygulaması kararının kaldırıldığını açıklamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, stadlara girişte HES sorgulamasının yapılmayacağını açıkladı.Federasyon'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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türkiye futbol federasyonu (tff), hes kodu
TFF'den HES kodu kararı
11:38 03.03.2022 (güncellendi: 13:12 03.03.2022) Abone ol
TFF'den yapılan açıklamada "TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklik ile birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırı da kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı
Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde HES kodu uygulaması kararının kaldırıldığını açıklamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, stadlara girişte HES sorgulamasının yapılmayacağını açıkladı.
Federasyon'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklik ile birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırı da kaldırılmıştır"