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Ukrayna’dan tarım ürünleri ithalatında uygulanacak esaslar hakkında karar Resmi Gazete’de
Ukrayna’dan tarım ürünleri ithalatında uygulanacak esaslar hakkında karar Resmi Gazete’de
Ukrayna’dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında uygulanacak esaslar hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T08:45+0300
2022-03-03T08:45+0300
türkiye
ukrayna
tarım
resmi gazete
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Ukrayna’dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında uygulanacak esaslar hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Ukrayna özelindeki tarım ürünleri ithalatına istisna getirildi. Buna göre; Türkiye'de gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla, Ukrayna'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, Ukrayna yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmayacak. Resmi kontroller ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülecek.
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ukrayna, tarım, resmi gazete

Ukrayna’dan tarım ürünleri ithalatında uygulanacak esaslar hakkında karar Resmi Gazete’de

08:45 03.03.2022
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AA
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Ukrayna’dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında uygulanacak esaslar hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Ukrayna’dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında uygulanacak esaslar hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Ukrayna özelindeki tarım ürünleri ithalatına istisna getirildi. Buna göre; Türkiye'de gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla, Ukrayna'dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, Ukrayna yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmayacak.
Resmi kontroller ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülecek.
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