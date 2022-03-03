https://tr.sputniknews.com/20220303/unicef-yemende-siginmacilarin-ucte-ikisinin-gelir-kaynagi-yok-1054412241.html

UNICEF: Yemen'de sığınmacıların üçte ikisinin gelir kaynağı yok

UNICEF: Yemen'de sığınmacıların üçte ikisinin gelir kaynağı yok

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'deki sığınmacıların üçte ikisinin herhangi bir gelir kaynağının olmadığını duyurdu. 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T20:44+0300

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dünya

yemen

birleşmiş milletler (bm)

unicef

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UNICEF'in internet sitesinde yayımlanan raporda, Yemen'deki çatışmalar nedeniyle güvenli bir sığınak arayan çok sayıda vatandaşın evlerini terk ettiği hatırlatıldı.Sığınmacıların temel ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında yaşadığı belirtilen raporda, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yapılan değerlendirmeye göre sığınmacıların yüzde 64'ünün, gelir kaynağına sahip olmadığı kaydedildi.Raporda, "Yerinden edilmiş her üç aileden ikisi, hayatta kalabilmek için birtakım olumsuz başa çıkma yöntemlerine başvuruyor. Kimisi öğün sayısını azaltırken, kimisi çocuğunun eğitim hakkından feragat etmek zorunda kalıyor ya da sağlık konusunda çocuklarını ihmal ediyor. Hatta bazısı sokaklarda dilenmeye başlayabiliyor." denildi.Yemen hükümeti de BM ve uluslararası kuruluşlara, son derece zor insani koşullarla karşı karşıya kalan sığınmacılara yardım sağlanması için çağrıda bulunmuştu.Dünyadaki en büyük insani ve ekonomik krizlerden birinin yaşandığı ülkede nüfusun büyük çoğunluğu yardıma ihtiyaç duyuyor.

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yemen, birleşmiş milletler (bm), unicef