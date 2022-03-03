https://tr.sputniknews.com/20220303/yarin-81-ildeki-okullarda-tatbikat-yapilacak-1054391405.html

Bakan Soylu: Yarın 81 ildeki okullarda tatbikat yapılacak

Bakan Soylu: Yarın 81 ildeki okullarda tatbikat yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T12:23+0300

2022-03-03T12:23+0300

2022-03-03T13:06+0300

türkiye

süleyman soylu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yarın okullarda ülke genelinde tatbikat yapılacağını açıkladı. Soylu, "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220226/bakan-soylu-dunya-cok-ciddi-bir-yonsuzluk-ve-vizyonsuzluk-durumu-yasiyor-1054262830.html

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süleyman soylu