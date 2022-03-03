https://tr.sputniknews.com/20220303/yarin-81-ildeki-okullarda-tatbikat-yapilacak-1054391405.html
Bakan Soylu: Yarın 81 ildeki okullarda tatbikat yapılacak
Bakan Soylu: Yarın 81 ildeki okullarda tatbikat yapılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T12:23+0300
2022-03-03T12:23+0300
2022-03-03T13:06+0300
türkiye
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yarın okullarda ülke genelinde tatbikat yapılacağını açıkladı. Soylu, "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220226/bakan-soylu-dunya-cok-ciddi-bir-yonsuzluk-ve-vizyonsuzluk-durumu-yasiyor-1054262830.html
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süleyman soylu
Bakan Soylu: Yarın 81 ildeki okullarda tatbikat yapılacak
12:23 03.03.2022 (güncellendi: 13:06 03.03.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yarın okullarda ülke genelinde tatbikat yapılacağını açıkladı. Soylu, "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız" dedi.