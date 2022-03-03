https://tr.sputniknews.com/20220303/yurt-ici-yerlesiklerin-doviz-mevduatlari-215-milyar-833-milyon-dolara-geriledi-1054401891.html

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 215 milyar 833 milyon dolara geriledi

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 215 milyar 833 milyon dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre 25 Şubat'la sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T15:44+0300

2022-03-03T15:44+0300

2022-03-03T15:44+0300

ekonomi

merkez bankası

dolar

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25 Şubat haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 215,9 milyon dolar artarak 144 milyar 263,6 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 miyar 372,5 milyon dolar azalarak 73 milyar 569,4 milyon dolar oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220225/merkez-bankasi-enflasyonda-dususun-baslayacagini-ongoruyor-1054219588.html

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merkez bankası, dolar