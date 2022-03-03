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https://tr.sputniknews.com/20220303/yurt-ici-yerlesiklerin-doviz-mevduatlari-215-milyar-833-milyon-dolara-geriledi-1054401891.html
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 215 milyar 833 milyon dolara geriledi
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 215 milyar 833 milyon dolara geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre 25 Şubat'la sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T15:44+0300
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ekonomi
merkez bankası
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25 Şubat haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 215,9 milyon dolar artarak 144 milyar 263,6 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 miyar 372,5 milyon dolar azalarak 73 milyar 569,4 milyon dolar oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220225/merkez-bankasi-enflasyonda-dususun-baslayacagini-ongoruyor-1054219588.html
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merkez bankası, dolar

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 215 milyar 833 milyon dolara geriledi

15:44 03.03.2022
© AP Photo / Burhan OzbiliciDolar- TL- Döviz
Dolar- TL- Döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre 25 Şubat'la sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları 215 milyar 833.4 milyon dolara geriledi. Bir önceki hafta döviz mevduatları 15 milyar 988.9 milyon dolar seviyesindeydi.
25 Şubat haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 215,9 milyon dolar artarak 144 milyar 263,6 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 miyar 372,5 milyon dolar azalarak 73 milyar 569,4 milyon dolar oldu.
Tüketici / Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
EKONOMİ
Merkez Bankası enflasyonda düşüşün başlayacağını öngörüyor
25 Şubat, 07:04
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