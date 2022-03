https://tr.sputniknews.com/20220303/zaharova-rusya-batidan-benzeri-gorulmemis-bir-bilgi-teroruyle-karsi-karsiya-1054404505.html

Zaharova: Rusya, Batı'dan benzeri görülmemiş bir bilgi terörüyle karşı karşıya

Zaharova: Rusya, Batı'dan benzeri görülmemiş bir bilgi terörüyle karşı karşıya

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın Batı'dan benzeri görülmemiş bir bilgi terörüyle karşı karşıya olduğunu ve bu saldırının dünya kamuoyunu... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T16:49+0300

2022-03-03T16:49+0300

2022-03-03T19:06+0300

mariya zaharova

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

rusya dışişleri bakanlığı

nato

güvenlik garantileri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054405106_225:0:3866:2048_1920x0_80_0_0_2cd8f9441e366374eea546656a325f75.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunarak Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı değerlendirdi.Zaharova, "Benzeri görülmemiş bir bilgi saldırısı, bilgi terörü ile karşı karşıya kalıyoruz, bu saldırı sadece medya alanı ile ilgili değil, aynı zamanda siber alan ile de ilgili, Batı'dan geliyor ve elbette Ukraynalı kaynaklar ve imkanlar aracılığı ile uygulanıyor. Bu saldırı, dünya toplumunu yanlış bilgilendirmeyi, Rusya'nın eylemlerini itibarsızlaştırmayı amaçlıyor" diye konuştu.‘ABD ve NATO, Rusya'ya güvenlik garantileri vermeyi reddetti’Zaharova, “Ülkemize sadece garanti verilmemekle kalmadılar, ülkemize güvenlik garantileri vermeyi de reddettiler. Elimizde, NATO bloğunun ve ona liderlik eden ABD'nin sadece bizim için kilit öneme sahip olan değil, aynı zamanda önemli, gerekli, hayati, varoluşsal olan konular hakkında herhangi bir konuşma yapmama niyetleri hakkında hiçbir şüpheye yer bırakmayan yazılı cevaplar var. Tüm bu konular ile ilgili ret cevabı aldık” ifadelerini kullandı.‘Rusya, diğer ülke vatandaşlarının Ukrayna'dan güvenli bir şekilde ayrılmalarına yardım etmek için her şeyi yapıyor’Moskova’ya Ukrayna'daki diğer ülkelerin büyükelçiliklerinden, kendi vatandaşlarının, diplomatlarının ve uluslararası kuruluşların çalışanlarının ülkeden ayrılmasını sağlamaya yönelik yardım talepleri içeren başvurular ulaştığına dikkat çeken Zaharova, “Onlara gerekli yardımı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, her zaman iletişim halindeyiz” vurgusunu yaptı.‘Ukraynalı askerler ve neo-Naziler sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor’“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve neo-Naziler, daha önce de söylediğim gibi sivil nüfusu canlı kalkan olarak kullanıyor ve yerleşim bölgelerine silah konuşlandırıyor. Bu bir gerçek. CNN'e, BBC'ye ve diğerlerine sesleniyorum, bunları istediğiniz kadar göstermeyebilirsiniz, fakat sonuçta yine de insanlar bunu öğrenecek ve insanlar sahte haberleri gerçeklerden ayırt edebilecek” diyen Zaharova, şöyle devam etti:“Sadece sivil nüfusu tahliye etmemekle kalmıyorlar, aynı zamanda mümkün olduğu kadar çok sivilin sözüm ona ‘sıcak noktalarda’ kalması için tüm önlemleri alıyorlar. Sokağa çıkma yasağı getiriyorlar, kent çıkışlarında mayın döşüyorlar, bu tür taktikler sıradan insanları rehin almaya alışık olan teröristler tarafından her zaman kullanılıyor.”'Kiev rejiminin eylemleri, dümende çetecilerin olduğuna dair hiçbir şüphe bırakmıyor’Rus diplomat, “Ukrayna rejiminin şimdiki eylemleri, Donbass'taki tüm arka planı, durumun tamamını bilmeseniz bile, fotoğraf görmemiş, görgü tanıklarıyla konuşmamış, uluslararası kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının belgelerini görmemiş olsanız bile, rejimin şu anki davranış şekli, dümende çetecilerin olduğuna dair hiçbir şüphe bırakmıyor. Bu çetecilere şimdi Batı silah tedarik ediyor, bu çeteciler sivil nüfusu siper olarak kullanıyor, yerleşim yerlerinde, dairelerde ve evlerde saklanıyor, belli bir resim oluşturmak ve onu gerçekmiş gibi göstermek için her şeyi yapıyor” diye konuştu.'Ukrayna ile müzakerelerin Donbass'ta barışın yeniden sağlanmasına yol açmasını umuyoruz’“Bilindiği üzere Belarus’ta doğrudan görüşmeler başladı. Bu görüşmeler Rusya ve Ukrayna temsilcileriyle yapılıyor. Bu görüşmelerin mevcut durumun bir an önce sonlanmasını, Donbass'ta barışın yeniden tesis edilmesini, Ukrayna'nın tüm halklarının barışçıl ve adil bir yaşama dönmesini sağlamasını umuyoruz” diyen Zaharova, şöyle devam etti:'Rusya, Afrika ülkeleri vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi üzerinde çalışıyor’Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Afrika ülkeleri vatandaşlarının Donetsk, Lugansk ve Rusya arasındaki sınırı geçme başvurusunda bulunduğuna dair henüz bilgisi olmadığını söyleyen Zaharova, “Aynı zamanda bazı Afrika devletlerinin diplomatik temsilcilikleri, Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören vatandaşlarının, öğrencilerin tahliyesinin organize edilmesi talebi ile Rusya Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu” diyerek, bakanlığın Rusya Savunma Bakanlığı ile birlikte bu konunun üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.'Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesi benzeri görülmemiş siber saldırılara maruz kalıyor’Rusya'nın sekiz yıldır Donbass sakinlerine karşı yapılan insanlık dışı eziyetler de dahil olmak üzere, Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili kanıt topladığına ve bu materyallerin Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlandıklarına dikkat çeken Zaharova, şöyle dedi:Rus diplomat, tüm bunlara rağmen Rusya tarafının bu içeriklere ‘tekrar ve tekrar’ dikkat çekmeye devam edeceğini vurguladı.'Moskova, daha fazla kan dökülmesini önlemek için Ukrayna ile müzakerelere hazır’Zaharova, “Bizler, daha fazla kan dökülmesini önlemek için Ukrayna tarafıyla müzakerelere devam etmeye hazırız” vurgusunu yaptı.‘BM Genel Kurulu'nun Ukrayna'daki saldırganlığa ilişkin kararı kabul etmesi, şu anki görevlere aykırıdır’BM Genel Kurulu'nun Ukrayna'daki saldırganlığa ilişkin kararı kabul etmesinin şu anın görevlerine aykırı olduğunu vurgulayan Zaharova, “Aksine söz konusu belge sadece Kievli radikallere, aşırı milliyetçilere ilham verecek ve onları, sivil nüfusun rehin durumuna düştüğü suç eylemlerinin devamına itecek” ifadelerini kullandı.“Ukrayna'ya karşı saldırganlık kararı kabul edildi, ABD liderliğindeki Batılı ülkeler, bu belgenin geniş çapta onaylanmasını sağlamak için elbette inanılmaz çabalar sarf etti. Delegasyonları etkilemek için tüm yöntemler kullanıldı” diyen Zaharova, söz konusu yöntemleri ‘açıkça şantaj, ‘rüşvet girişimleri’ ve ‘yaptırım tehditleri’ olarak sıraladı.Sözcü, “Uluslararası birlik böyle sağlandı. Sonra bunun Genel Kurul'un birleşik sesi olduğunu anlatmayın, gerek yok” diye konuştu.'Batı, Rus medyasına karşı kampanya ilan etti, bu kampanya henüz bitmedi’Batı’nın Rus medyasına yönelik yaptırımlarına dikkat çeken Zaharova, “Batı, Rus medyasına karşı kampanya ilan etti ve bu kampanya henüz sona ermedi. Hak olarak zarar gören ve engellenen medya kuruluşları listesi neredeyse saat başı güncelleniyor” ifadesini kullandı.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mariya zaharova, rusya, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, nato, güvenlik garantileri