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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye geldi
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye geldi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye geldi. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T18:25+0300
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ABD'li Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 16.00'da Washington'dan İstanbul'a geldi.İstanbul Havalimanı Dış Hatlar geliş terminalinde konsolosluk görevlileri tarafından karşılanan ABD'li Bakan Yardımcısı daha sonra araçla havalimanından ayrıldı.Konuk Bakan Yardımcısı’nın yarın saat 10.00'da THY uçağıyla Ankara'ya gideceği öğrenildi. Bugün ve yarın gerçekleştireceği temaslarla Türkiye'deki ziyaretini tamamlayacak olan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman buradan İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'a gidecek.
https://tr.sputniknews.com/20220304/disisleri-bakani-cavusoglu-iki-tarafi-da-bakanlar-duzeyinde-bir-araya-getirmeyi-temenni-ederiz-1054435555.html
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abd, wendy sherman, türkiye

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye geldi

18:25 04.03.2022 (güncellendi: 18:28 04.03.2022)
© AAWendy Sherman
Wendy Sherman - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© AA
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye geldi.
ABD'li Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 16.00'da Washington'dan İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar geliş terminalinde konsolosluk görevlileri tarafından karşılanan ABD'li Bakan Yardımcısı daha sonra araçla havalimanından ayrıldı.
Konuk Bakan Yardımcısı’nın yarın saat 10.00'da THY uçağıyla Ankara'ya gideceği öğrenildi. Bugün ve yarın gerçekleştireceği temaslarla Türkiye'deki ziyaretini tamamlayacak olan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman buradan İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'a gidecek.
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