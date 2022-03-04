https://tr.sputniknews.com/20220304/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-sherman-turkiyeye-geldi-1054440060.html
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye geldi
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye geldi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye geldi. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T18:25+0300
2022-03-04T18:25+0300
2022-03-04T18:28+0300
abd
politika
wendy sherman
türkiye
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ABD'li Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 16.00'da Washington'dan İstanbul'a geldi.İstanbul Havalimanı Dış Hatlar geliş terminalinde konsolosluk görevlileri tarafından karşılanan ABD'li Bakan Yardımcısı daha sonra araçla havalimanından ayrıldı.Konuk Bakan Yardımcısı’nın yarın saat 10.00'da THY uçağıyla Ankara'ya gideceği öğrenildi. Bugün ve yarın gerçekleştireceği temaslarla Türkiye'deki ziyaretini tamamlayacak olan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman buradan İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'a gidecek.
https://tr.sputniknews.com/20220304/disisleri-bakani-cavusoglu-iki-tarafi-da-bakanlar-duzeyinde-bir-araya-getirmeyi-temenni-ederiz-1054435555.html
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye geldi
18:25 04.03.2022 (güncellendi: 18:28 04.03.2022) Abone ol
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye geldi.
ABD'li Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 16.00'da Washington'dan İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar geliş terminalinde konsolosluk görevlileri tarafından karşılanan ABD'li Bakan Yardımcısı daha sonra araçla havalimanından ayrıldı.
Konuk Bakan Yardımcısı’nın yarın saat 10.00'da THY uçağıyla Ankara'ya gideceği öğrenildi. Bugün ve yarın gerçekleştireceği temaslarla Türkiye'deki ziyaretini tamamlayacak olan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman buradan İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'a gidecek.