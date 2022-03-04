https://tr.sputniknews.com/20220304/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-sherman-turkiyeye-geldi-1054440060.html

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye geldi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye geldi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye geldi. 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T18:25+0300

2022-03-04T18:25+0300

2022-03-04T18:28+0300

abd

politika

wendy sherman

türkiye

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ABD'li Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 16.00'da Washington'dan İstanbul'a geldi.İstanbul Havalimanı Dış Hatlar geliş terminalinde konsolosluk görevlileri tarafından karşılanan ABD'li Bakan Yardımcısı daha sonra araçla havalimanından ayrıldı.Konuk Bakan Yardımcısı’nın yarın saat 10.00'da THY uçağıyla Ankara'ya gideceği öğrenildi. Bugün ve yarın gerçekleştireceği temaslarla Türkiye'deki ziyaretini tamamlayacak olan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman buradan İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'a gidecek.

https://tr.sputniknews.com/20220304/disisleri-bakani-cavusoglu-iki-tarafi-da-bakanlar-duzeyinde-bir-araya-getirmeyi-temenni-ederiz-1054435555.html

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abd, wendy sherman, türkiye