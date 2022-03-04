https://tr.sputniknews.com/20220304/aile-mezarligina-dua-etmeye-gitmisti-gomulmus-cenin-buldu-1054441152.html
Aile mezarlığını ziyarete gitmişti, gömülmüş cenin buldu
Aile mezarlığını ziyarete gitmişti, gömülmüş cenin buldu
Adana’da, mezarlığa gömülmüş cenin bulundu. Polis, cenini kimin gömdüğünü bulmak için çalışma başlattı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T18:57+0300
2022-03-04T18:57+0300
2022-03-04T19:09+0300
cenin
türkiye
mezar
adana
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Adana’da iddiaya göre Adnan Kayas, Ali Hocalı Mezarlığı’na gitti. Aile mezarları başında dua etmek istediği sırada aile mezarının yanında bir çocuk mezarı olduğunu fark etti.Yakınlarını arayıp bir çocuk gömüp gömmediklerini sordu. Ancak aile bireyleri herhangi bir çocuk gömmediklerini söyleyince Kayas hemen polisi arayarak izinsiz olarak aile mezarlığına çocuk gömüldüğü ihbarında bulundu.Polis olay yerine gelerek çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla polis isimsiz çocuk mezarını açtı. Mezardan 6-7 aylık olduğu tahmin edilen bir cenin çıktı. Cenin, kime ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.Polis şimdi ceninin kim ya da kimler tarafından gömüldüğünü bulmak için çalışma başlattı.
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cenin, mezar, adana
Aile mezarlığını ziyarete gitmişti, gömülmüş cenin buldu
18:57 04.03.2022 (güncellendi: 19:09 04.03.2022) Abone ol
Adana’da, mezarlığa gömülmüş cenin bulundu. Polis, cenini kimin gömdüğünü bulmak için çalışma başlattı.
Adana’da iddiaya göre Adnan Kayas, Ali Hocalı Mezarlığı’na gitti. Aile mezarları başında dua etmek istediği sırada aile mezarının yanında bir çocuk mezarı olduğunu fark etti.
Yakınlarını arayıp bir çocuk gömüp gömmediklerini sordu. Ancak aile bireyleri herhangi bir çocuk gömmediklerini söyleyince Kayas hemen polisi arayarak izinsiz olarak aile mezarlığına çocuk gömüldüğü ihbarında bulundu.
Polis olay yerine gelerek çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla polis isimsiz çocuk mezarını açtı. Mezardan 6-7 aylık olduğu tahmin edilen bir cenin çıktı. Cenin, kime ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Polis şimdi ceninin kim ya da kimler tarafından gömüldüğünü bulmak için çalışma başlattı.