https://tr.sputniknews.com/20220304/aile-mezarligina-dua-etmeye-gitmisti-gomulmus-cenin-buldu-1054441152.html

Aile mezarlığını ziyarete gitmişti, gömülmüş cenin buldu

Aile mezarlığını ziyarete gitmişti, gömülmüş cenin buldu

Adana’da, mezarlığa gömülmüş cenin bulundu. Polis, cenini kimin gömdüğünü bulmak için çalışma başlattı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T18:57+0300

2022-03-04T18:57+0300

2022-03-04T19:09+0300

cenin

türkiye

mezar

adana

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Adana’da iddiaya göre Adnan Kayas, Ali Hocalı Mezarlığı’na gitti. Aile mezarları başında dua etmek istediği sırada aile mezarının yanında bir çocuk mezarı olduğunu fark etti.Yakınlarını arayıp bir çocuk gömüp gömmediklerini sordu. Ancak aile bireyleri herhangi bir çocuk gömmediklerini söyleyince Kayas hemen polisi arayarak izinsiz olarak aile mezarlığına çocuk gömüldüğü ihbarında bulundu.Polis olay yerine gelerek çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla polis isimsiz çocuk mezarını açtı. Mezardan 6-7 aylık olduğu tahmin edilen bir cenin çıktı. Cenin, kime ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.Polis şimdi ceninin kim ya da kimler tarafından gömüldüğünü bulmak için çalışma başlattı.

türkiye

adana

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cenin, mezar, adana