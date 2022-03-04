https://tr.sputniknews.com/20220304/ak-partili-yavuz-kilicdaroglunu-da-dusunduk-secmen-kaydi-dusmeyecek-1054444283.html

AK Partili Yavuz: Kılıçdaroğlu’nu da düşündük, seçmen kaydı düşmeyecek

AK Partili Yavuz: Kılıçdaroğlu’nu da düşündük, seçmen kaydı düşmeyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, “Kemal Kılıçdaroğlu’nu da adeta düşünerek, adresi kapalı olması sebebiyle seçmen... 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T22:03+0300

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politika

ali ihsan yavuz

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

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AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı Manisa İl İstişare Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla gerçekleşti.‘Cumhur İttifakıyla toz kadar itilafımız yok’Seçim kanunuyla ilgili çalışmaların tamamlandığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, “Seçim kanunuyla ilgili bir çalışmamız var. Biz çalışmamızı yaptık hazır. Önce biz çalıştık. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi kendi içinde çalıştı. Sonra da birlikte oturduk ve ittifakla karar verdik. Dışarıya bazı yansımalar oldu. Dediler ki ‘Aslında şu olacaktı da aralarında anlaşamadılar’. Öyle arzu ettikleri için böyle söylüyorlar. Toz kadar bir itilafımız olmadan Cumhur İttifakı olarak seçim mevzuatına ilişkin değişiklikleri hazırladı. MYK’nın onayından da geçti. Cumhurbaşkanımızın olurlarından geçmek suretiyle paket hazır bekliyor. Bir yıl kalana kadar meclise gelebilir. Çünkü bir yıl kaladan az bir zamanda çıkarsa seçimlerde geçerli olmaz. Onun için haziran ayına kadar müddeti var. Erkenden de çıkarmadık ki ‘Bak erken seçime gitme ihtimali var’ demesinler o yolu da kapatalım diye biraz daha erteledik. Çok kısa bir süre içerisinde meclisin gündemine gelecek hazır” dedi.‘Kılıçdaroğlu’nu da düşünerek seçmen kaydı düşmesin diye kurgu yaptık’Hazırlanan seçim kanunundan örnekler veren Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda adres değişikliği nedeniyle oy kullanamaması üzerinden açıklama yaparak, “Bir kez seçmen olan seçmen hakkını kaybetmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun başına geldi. Seçmen olamadı. Biz seçme seçilme hakkının uygulandığı, seçilme hakkının yok olmadığı bir kurgu oluşturalım dedik. Kemal Kılıçdaroğlu’nu da adeta düşünerek, adresi kapalı olması sebebiyle seçmen kaydı düşenlerin seçmen kaydı düşmesin diye bir kurgu yaptık” dedi.

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ali ihsan yavuz, ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu