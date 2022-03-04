https://tr.sputniknews.com/20220304/akaryakit-fiyatlari-15-ayda-yuzde-185-artti-bir-depo-benzin-1000-liraya-dolmuyor-1054431748.html
Akaryakıt fiyatları 15 ayda yüzde 185 arttı, bir depo benzin 1.000 liraya dolmuyor
Akaryakıt fiyatları 15 ayda yüzde 185 arttı, bir depo benzin 1.000 liraya dolmuyor
Akaryakıta gelen üst üste zamlar sonrasında benzinin litre fiyatı Ankara'da 18.06 lira olurken, ortalama 60 litre civarında deposu bulunan bir aracın tamamının... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T13:45+0300
2022-03-04T13:45+0300
2022-03-04T13:45+0300
ekonomi
benzin
depo
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Yılbaşından itibaren depo dolum maliyeti yüzde 48 artarken, son 15 aydaki artış oranı da yüzde 185 olduSözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre motorinde de benzer bir tablo var. Ankara'da bir litre motorinin fiyatı 19.01 TL'ye satılıyor. 60 litrelik bir depo 1.140TL'ye doluyor.Bu durumdan binek otomobil sahiplerinin yanı sıra esnaf da olumsuz etkileniyor. 65-80 litre depoya sahip hafif ticari araçlarda bir depo akaryakıta bin 500 TL'den fazla ödemek zorunda kalınıyor. Ortalama 500 litrelik depoya sahip kamyon ve otobüs gibi ağır ticari araçların da kullanım maliyeti katlanarak artıyor. Motorin ile çalışan bu araçların depoları 9 bin 505 TL'ye dolarken, yaşanan maliyet artışı doğrudan taşımacılık fiyatlarına yansıtılıyor.
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benzin, depo
Akaryakıt fiyatları 15 ayda yüzde 185 arttı, bir depo benzin 1.000 liraya dolmuyor
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Akaryakıta gelen üst üste zamlar sonrasında benzinin litre fiyatı Ankara'da 18.06 lira olurken, ortalama 60 litre civarında deposu bulunan bir aracın tamamının dolumu için gerekli bedel 1.083 TL'yi buluyor.
Yılbaşından itibaren depo dolum maliyeti yüzde 48 artarken, son 15 aydaki artış oranı da yüzde 185 oldu
Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine
göre motorinde de benzer bir tablo var. Ankara'da bir litre motorinin fiyatı 19.01 TL'ye satılıyor. 60 litrelik bir depo 1.140TL'ye doluyor.
Bu durumdan binek otomobil sahiplerinin yanı sıra esnaf da olumsuz etkileniyor. 65-80 litre depoya sahip hafif ticari araçlarda bir depo akaryakıta bin 500 TL'den fazla ödemek zorunda kalınıyor. Ortalama 500 litrelik depoya sahip kamyon ve otobüs gibi ağır ticari araçların da kullanım maliyeti katlanarak artıyor. Motorin ile çalışan bu araçların depoları 9 bin 505 TL'ye dolarken, yaşanan maliyet artışı doğrudan taşımacılık fiyatlarına yansıtılıyor.