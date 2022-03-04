https://tr.sputniknews.com/20220304/akrep-nalan-hayatini-kaybetti-1054422414.html
'Akrep Nalan' hayatını kaybetti
'Akrep Nalan' hayatını kaybetti
'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın 67 yaşında hayatını kaybetti. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T10:26+0300
2022-03-04T10:26+0300
2022-03-04T10:34+0300
türkiye
akrep nalan
vefat
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Bodrum'da yaşayan şarkıcı ve oyuncu Füsun Nalan Açın 67 yaşında vefat etti. Hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşayan Açın, geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.Acı haberi menajeri Özgür Aras Instagram hesabından duyurdu.
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akrep nalan, vefat
'Akrep Nalan' hayatını kaybetti
10:26 04.03.2022 (güncellendi: 10:34 04.03.2022) Abone ol
'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın 67 yaşında hayatını kaybetti.
Bodrum'da yaşayan şarkıcı ve oyuncu Füsun Nalan Açın 67 yaşında vefat etti.
Hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşayan Açın, geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.
Acı haberi menajeri Özgür Aras Instagram hesabından duyurdu.