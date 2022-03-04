Türkiye
SON DAKİKA| Pakistan'ın Peşaver kentinde camiye bombalı saldırı: 'Çok sayıda ölü ve yaralı var'
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220304/akrep-nalan-hayatini-kaybetti-1054422414.html
'Akrep Nalan' hayatını kaybetti
'Akrep Nalan' hayatını kaybetti
'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın 67 yaşında hayatını kaybetti. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T10:26+0300
2022-03-04T10:34+0300
türkiye
akrep nalan
vefat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054422278_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_a42d02fd656c1641ab5708eabd95fdf1.jpg
Bodrum'da yaşayan şarkıcı ve oyuncu Füsun Nalan Açın 67 yaşında vefat etti. Hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşayan Açın, geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.Acı haberi menajeri Özgür Aras Instagram hesabından duyurdu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054422278_119:0:779:495_1920x0_80_0_0_37685aa8dae2749127712026c0429004.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
akrep nalan, vefat

'Akrep Nalan' hayatını kaybetti

10:26 04.03.2022 (güncellendi: 10:34 04.03.2022)
© Twitter Akrep Nalan
Akrep Nalan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© Twitter
Abone olGoogle news
'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın 67 yaşında hayatını kaybetti.
Bodrum'da yaşayan şarkıcı ve oyuncu Füsun Nalan Açın 67 yaşında vefat etti.
Hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşayan Açın, geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.
Acı haberi menajeri Özgür Aras Instagram hesabından duyurdu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала