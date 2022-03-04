https://tr.sputniknews.com/20220304/anadolu-efes-fenerbahce-beko-macinda-seyirci-rekoru-kirildi-1054438634.html

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında seyirci rekoru kırıldı

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında seyirci rekoru kırıldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu ağırladığı maçta 15 bin 76 seyirciyle rekor kırıldı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T17:13+0300

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spor

anadolu efes

basketbol

fenerbahçe

seyirci

rekor

thy euroleague

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve Anadolu Efes'in 84-79 kazandığı Türk derbisini 15 bin 76 seyircinin takip ettiği belirtilerek, "Pandemi sonrası Avrupa basketbolunda en fazla seyirci ağırlama rekorumuz olan 15 bin 8'i geliştirdik ve yeni bir rekora imza attık" denildi.Lacivert-beyazlı ekibin 3 Aralık 2021'de İspanyol ekip Barcelona ile aynı salonda yaptığı maçta 15 bin 8 basketbolsever tribünlerde yer almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211208/anadolu-efesten-euroleaguede-seyirci-rekoru-1051570270.html

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anadolu efes, basketbol, fenerbahçe, seyirci, rekor, thy euroleague