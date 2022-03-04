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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında seyirci rekoru kırıldı
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında seyirci rekoru kırıldı
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu ağırladığı maçta 15 bin 76 seyirciyle rekor kırıldı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T17:13+0300
2022-03-04T17:13+0300
spor
anadolu efes
basketbol
fenerbahçe
seyirci
rekor
thy euroleague
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve Anadolu Efes'in 84-79 kazandığı Türk derbisini 15 bin 76 seyircinin takip ettiği belirtilerek, "Pandemi sonrası Avrupa basketbolunda en fazla seyirci ağırlama rekorumuz olan 15 bin 8'i geliştirdik ve yeni bir rekora imza attık" denildi.Lacivert-beyazlı ekibin 3 Aralık 2021'de İspanyol ekip Barcelona ile aynı salonda yaptığı maçta 15 bin 8 basketbolsever tribünlerde yer almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/anadolu-efesten-euroleaguede-seyirci-rekoru-1051570270.html
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anadolu efes, basketbol, fenerbahçe, seyirci, rekor, thy euroleague

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında seyirci rekoru kırıldı

17:13 04.03.2022
© AAAnadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında seyirci rekoru kırıldı
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında seyirci rekoru kırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© AA
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu ağırladığı maçta 15 bin 76 seyirciyle rekor kırıldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve Anadolu Efes'in 84-79 kazandığı Türk derbisini 15 bin 76 seyircinin takip ettiği belirtilerek, "Pandemi sonrası Avrupa basketbolunda en fazla seyirci ağırlama rekorumuz olan 15 bin 8'i geliştirdik ve yeni bir rekora imza attık" denildi.
Lacivert-beyazlı ekibin 3 Aralık 2021'de İspanyol ekip Barcelona ile aynı salonda yaptığı maçta 15 bin 8 basketbolsever tribünlerde yer almıştı.
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