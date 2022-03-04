https://tr.sputniknews.com/20220304/ankarada-23-milyonluk-dolandiricilik-hukuk-musaviri-calistigi-sirketi-soyup-abdye-gitti-1054424808.html

Ankara'da 23 milyonluk dolandırıcılık: Hukuk müşaviri çalıştığı şirketi soyup ABD'ye gitti

Ankara'da 23 milyonluk dolandırıcılık: Hukuk müşaviri çalıştığı şirketi soyup ABD'ye gitti

Ankara'da avukat Adnan A. hakkında, hukuk müşaviri olarak çalıştığı elektrik dağıtım şirketini 23 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla bakanlık izni ile Ankara... 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T11:39+0300

2022-03-04T11:39+0300

2022-03-04T11:39+0300

türkiye

dolandırıcılık

türkiye

mali müşavir

ankara

abd

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Ankara ve çevre illere elektrik verilmesini sağlayan firmanın yetkilileri, 15 yıldır kurumda çalışan Adnan A.'nın, son 5 yıl içinde dosya ücreti, temyiz harcı gibi birçok harcama kalemini bahane ederek, yaptığı usulsüz işlemlerle şirketi dolandırdığı iddiasıyla 25 Ocak'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi oldu. Savcılık, avukatların görev suçlarında özel soruşturmaya tabi olmaları nedeniyle soruşturma için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlığın kısa sürede izin vermesi üzerine soruşturma başlatıldı.Sahte icra takipleri düzenlemişSoruşturma kapsamında şüphelinin imzasının bulunduğu işlemlerle ilgili evrak talep edildi. Yapılan incelemelerde Adnan A.’nın, dosya ücreti, temyiz harcı gibi ödemeler için aldığı avansları kapatmadığı, düzenlediği sahte evrakla kurumun büyük şirketlerle olan davaları kaybettiğini gösterip, ödeme için kurumdan milyonlarca lira aldığı tespit edildi. Ayrıca kurum aleyhine sahte icra takipleri düzenleyerek 'dolandırıcılık' suçunu işlediği tespit edildi.İfadeye çağrıldı, ABD'de olduğunu söylediKurumu son 5 yılda 23 milyon lira dolandırdığı tespit edilen Adnan A., bakanlık soruşturma izin yazısıyla e-Tebligat üzerinden ifadeye çağrıldı. Elektronik ortamda savcılığa cevap yazan şüphelinin, ABD'de olduğunu belirterek, suçlamalarla ilgili tüm evrakı talep ettiği öğrenildi. Adnan A.’nın cevabında, evrakı inceledikten sonra Türkiye’ye gelerek ifade verebileceğini söylediği belirtildi. Savcılık, Adnan A.'nın suç ortağı olup olmadığı yönündeki araştırmasını sürdürüyor.

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dolandırıcılık, türkiye, mali müşavir, ankara, abd