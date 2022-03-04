https://tr.sputniknews.com/20220304/antalyada-yasa-disi-salyangoz-toplayan-yabanci-uyrukluya-para-cezasi-1054442267.html

Antalya'da yasadışı salyangoz toplayan Alman uyruklu 'biyokaçakçı'ya para cezası

Antalya'da yasadışı salyangoz toplayan Alman uyruklu 'biyokaçakçı'ya para cezası

Akseki ilçesinde Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yasadışı salyangoz toplayan Alman uyruklu kişiye para cezası uygulandı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T19:57+0300

2022-03-04T19:57+0300

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türkiye

salyangoz

doğa

milli park

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Akseki ve Altınbeşik Mağarası Milli Park Şefliği ekipleri, Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında bir kişinin izinsiz faaliyette bulunduğunu belirledi."Biyokaçakçılık" yaptığı tespit edilen Alman uyruklu kişinin, bilimsel amaçlı kitap yazmak için salyangoz türlerini topladığı belirlendi.Arazide kullanılan malzemelere ve salyangozlara el koyan ekipler, şahsa da 109 bin 593 lira para cezası kesti.

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