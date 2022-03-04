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Antalya'da yasadışı salyangoz toplayan Alman uyruklu 'biyokaçakçı'ya para cezası
Antalya'da yasadışı salyangoz toplayan Alman uyruklu 'biyokaçakçı'ya para cezası
Akseki ilçesinde Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yasadışı salyangoz toplayan Alman uyruklu kişiye para cezası uygulandı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T19:57+0300
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salyangoz
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Akseki ve Altınbeşik Mağarası Milli Park Şefliği ekipleri, Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında bir kişinin izinsiz faaliyette bulunduğunu belirledi."Biyokaçakçılık" yaptığı tespit edilen Alman uyruklu kişinin, bilimsel amaçlı kitap yazmak için salyangoz türlerini topladığı belirlendi.Arazide kullanılan malzemelere ve salyangozlara el koyan ekipler, şahsa da 109 bin 593 lira para cezası kesti.
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salyangoz, doğa, milli park

Antalya'da yasadışı salyangoz toplayan Alman uyruklu 'biyokaçakçı'ya para cezası

19:57 04.03.2022 (güncellendi: 20:24 04.03.2022)
© AASalyangoz
Salyangoz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© AA
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Akseki ilçesinde Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yasadışı salyangoz toplayan Alman uyruklu kişiye para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Akseki ve Altınbeşik Mağarası Milli Park Şefliği ekipleri, Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında bir kişinin izinsiz faaliyette bulunduğunu belirledi.
"Biyokaçakçılık" yaptığı tespit edilen Alman uyruklu kişinin, bilimsel amaçlı kitap yazmak için salyangoz türlerini topladığı belirlendi.
Arazide kullanılan malzemelere ve salyangozlara el koyan ekipler, şahsa da 109 bin 593 lira para cezası kesti.
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