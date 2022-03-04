https://tr.sputniknews.com/20220304/babasi-horozunu-satinca-intihar-etmek-istedi-horozu-getirilince-catidan-indi-1054435541.html

Babası horozunu satınca intihar etmek istedi: Horozu getirilince çatıdan indi

Babası horozunu satınca intihar etmek istedi: Horozu getirilince çatıdan indi

Gaziantep'te bir genç, çok sevdiği horozu babasının sattığını öğrenince 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Kendisini ikna etmek isteyen... 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T15:36+0300

2022-03-04T15:36+0300

2022-03-04T15:40+0300

horoz

türkiye

intihar

gaziantep

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki A.S.D., çok sevdiği horozunun babası tarafından satıldığını öğrenince büyük şok yaşadı. Evlerinin bulunduğu 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Ailesinin yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 'Horozumu isterim'Polis, psikolog ve yakınlarının ikna etmeye çalıştığı genç, ''Horozumu isterim, horozu getirin'' diyerek, kimseyi yanına yaklaştırmadı.Uzun süre çatıdan inmesi için uğraşılan A.S.D., polislerin horozu getirdiklerini söylemesi üzerine ikna oldu. Horozunu görmek için çatıdan inmeyi kabul eden genç, önce sağlık raporu alınması için hastaneye, ardından ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

türkiye

gaziantep

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horoz, intihar, gaziantep