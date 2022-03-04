Geçen ay kar yağışı sonrası 120 saat elektriksiz kalan Isparta'da kar yağışıyla beraber birçok ilçe ve mahalle 24 saati aşkın süredir elektrik verilemiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin olarak, "Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz... 04.03.2022, Sputnik Türkiye

Bakan Dönmez: Şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız

© İHA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez © İHA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin olarak, "Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız." açıklamasını yaptı.