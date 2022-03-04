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https://tr.sputniknews.com/20220304/bakan-donmez-sirkete-gereken-tum-yaptirimlari-uygulayacagiz-1054424152.html
Bakan Dönmez: Şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız
Bakan Dönmez: Şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin olarak, "Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
fatih dönmez
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Geçen ay kar yağışı sonrası 120 saat elektriksiz kalan Isparta'da kar yağışıyla beraber birçok ilçe ve mahalle 24 saati aşkın süredir elektrik verilemiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220304/ispartada-elektrik-hatlarinin-onarim-calismalarina-400-personelle-mudahale-edildigi-bildirildi-1054417194.html
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fatih dönmez

Bakan Dönmez: Şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız

11:26 04.03.2022 (güncellendi: 11:30 04.03.2022)
© İHAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© İHA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin olarak, "Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız." açıklamasını yaptı.
Geçen ay kar yağışı sonrası 120 saat elektriksiz kalan Isparta'da kar yağışıyla beraber birçok ilçe ve mahalle 24 saati aşkın süredir elektrik verilemiyor.
Isparta'da elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
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Isparta'da elektrik hatlarının onarım çalışmalarına 400 personelle müdahale edildiği bildirildi
00:26
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