https://tr.sputniknews.com/20220304/basaksehirde-kopege-ates-ettigi-kameraya-yansiyan-supheli-yakalandi-1054444127.html
Başakşehir'de köpeğe ateş ettiği kameraya yansıyan şüpheli yakalandı
Başakşehir'de köpeğe ateş ettiği kameraya yansıyan şüpheli yakalandı
İstanbul Başakşehir'de kulübede bağlı bir köpeğe silahla ateş edip, yaraladığı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı. Şüphelinin 'Uyuşturucu veya... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T21:44+0300
2022-03-04T21:44+0300
2022-03-04T21:44+0300
türkiye
hayvana şiddet
köpek
başakşehir
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Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında, Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir kişinin kulübede bağlı köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı polise bildirildi. Sevk edilen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Polis ekipleri, olayı A.B.Z.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli, Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede, şüphelinin olayda kullandığı tabanca ile 3 fişek ele geçirildi. A.B.Z., 'Silah ile Kasten Hayvan Yaralama' ve 'Ateşli silahlara muhalefet Kanunu' suçlarından adliyeye sevk edilecek. Öte yandan şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçundan arandığı tespit edildi.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin kulübede bağlı olan köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı görülüyor.
türkiye
başakşehir
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hayvana şiddet, köpek, başakşehir
Başakşehir'de köpeğe ateş ettiği kameraya yansıyan şüpheli yakalandı
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İstanbul Başakşehir'de kulübede bağlı bir köpeğe silahla ateş edip, yaraladığı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı. Şüphelinin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma' suçundan arandığı öğrenildi.
Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında, Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir kişinin kulübede bağlı köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı polise bildirildi. Sevk edilen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Polis ekipleri, olayı A.B.Z.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli, Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede, şüphelinin olayda kullandığı tabanca ile 3 fişek ele geçirildi. A.B.Z., 'Silah ile Kasten Hayvan Yaralama' ve 'Ateşli silahlara muhalefet Kanunu' suçlarından adliyeye sevk edilecek. Öte yandan şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçundan arandığı tespit edildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin kulübede bağlı olan köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı görülüyor.