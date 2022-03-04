https://tr.sputniknews.com/20220304/basaksehirde-kopege-ates-ettigi-kameraya-yansiyan-supheli-yakalandi-1054444127.html

Başakşehir'de köpeğe ateş ettiği kameraya yansıyan şüpheli yakalandı

Başakşehir'de köpeğe ateş ettiği kameraya yansıyan şüpheli yakalandı

İstanbul Başakşehir'de kulübede bağlı bir köpeğe silahla ateş edip, yaraladığı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı. Şüphelinin 'Uyuşturucu veya... 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T21:44+0300

2022-03-04T21:44+0300

2022-03-04T21:44+0300

türkiye

hayvana şiddet

köpek

başakşehir

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Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında, Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir kişinin kulübede bağlı köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı polise bildirildi. Sevk edilen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Polis ekipleri, olayı A.B.Z.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli, Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede, şüphelinin olayda kullandığı tabanca ile 3 fişek ele geçirildi. A.B.Z., 'Silah ile Kasten Hayvan Yaralama' ve 'Ateşli silahlara muhalefet Kanunu' suçlarından adliyeye sevk edilecek. Öte yandan şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma" suçundan arandığı tespit edildi.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin kulübede bağlı olan köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı görülüyor.

türkiye

başakşehir

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hayvana şiddet, köpek, başakşehir