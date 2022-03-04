https://tr.sputniknews.com/20220304/batidaki-boykot-dalgasina-ragmen-norvecte-rusya-kitaplarinin-satisi-patlama-yapti-1054434163.html

Batı'daki boykot dalgasına rağmen Norveç'te Rusya kitaplarının satışı patlama yaptı

Batı'daki boykot dalgasına rağmen Norveç'te Rusya kitaplarının satışı patlama yaptı

Rusya'ya yönelik yaptırımlar Rus orkestra şefleri, sopranoları ve bale topluluklarını kapsayan, hatta ikonik yazar Dostoyevski'ye uzanan boykot kampanyasına... 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T14:58+0300

2022-03-04T14:58+0300

2022-03-04T16:08+0300

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Rusya'nın Ukrayna operasyonuna yönelik Batı yaptırımları, modern cadı avına dönüşüp Dostoyevski'yi bile önüne katan boykot çığı halini alırken, Norveç'te tersine eğilim yarattı. Norveç devlet yayın kuruluşu NRK'ye göre Rusya hakkında yazılan ve Rus yazarlar tarafından kaleme alınan kitaplar en çok satanlar listesini kapladı. 'Daha fazla bilgi edinme çabası'NRK'ye konuşan Kitap Satıcıları Derneği Direktörü Anne Schiøtz, "Durum hakkında daha fazla öğrenme ve daha fazla bilgi edinmeye büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz, bu nedenle Rusya hakkında ve Rus yazarların kaleme aldığı kitaplarda satışlar arttı" dedi. Schiøtz, 'insanların medyada gördüklerinin dışında neler olup bittiğine dair daha derin bir anlayış kazanmak istediklerini' söyledi.'Kurumsal boykot olur, yazar boykotu olmaz'Uluslararası Yazarlar Federasyonu PEN'in Norveç şubesi de Ukrayna şubesinin Rus yazarların boykot edilmesi çağrısını reddetti. NRK'ye konuşan PEN Norveç Başkanı Kjersti Løken Stavrum, "Sanat ve kültürün savaş zamanında bile özgürce iletilmesi gerektiğine inanıyoruz. İnsanların kurumsal düzeyde boykot etmesini anlıyoruz, ancak bu yazar düzeyinde olmamalı" dedi.'Ayrımcılığa, ırkçılığa varmasın'Kulturplot dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Magne Lerø, boykotun tam tersi etki yapacağını söyleyerek çok ileri gidebilecek boykotlar yerine daha fazla diyalog çağrısında bulundu.Lerø, "Sonuçta Rusların kafelere girmesine izin verilmemesi veya bir Rus restoranından yiyecek almak istenmemesi noktasına gelinebilir. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanlara karşı yaptığımız gibi davranmayalım" dedi. Bu sözlerle 2. Dünya Savaşı sırasında Alman askerleriyle ilişkileri nedeniyle 'Alman kızları' yaftası yapıştırılıp dışlanan, damgalanan ve bazı durumlarda sınırdışı edilen Norveçli kadınlarla çocuklarına atıfta bulundu. Ulusal hesaplaşmanın bir parçası olarak, 2018'de Norveç hükümeti onlardan resmen özür dilemişti.

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https://tr.sputniknews.com/20220302/batidan-rusya-hamleleri-hedefte-tarih-edebiyat-spor-temel-hak-ve-ozgurlukler-var-1054365497.html

https://tr.sputniknews.com/20220303/batili-devlet-ve-sirketlerin-yaptirimlari-avrupa-insan-haklari-sozlesmesini-nasil-ihlal-ediyor-1054404053.html

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