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https://tr.sputniknews.com/20220304/benzin-ve-motorine-bu-gece-de-zam-geliyor-1054422305.html
Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor
Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor
Bu gece motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam bekleniyor. Böylece akaryakıt fiyatları art arda üç gün zamlanmış olacak. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T10:26+0300
2022-03-04T10:30+0300
ekonomi
benzin
zam
akaryakıt
petrol
motorin
pompa
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Petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıtta zamları beraberinde getiriyor.Sözcü'nün sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam bekleniyor.Dün gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Önceki gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220303/benzine-053-motorine-153-tl-zam--1054406003.html
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benzin, zam, akaryakıt, petrol, motorin, pompa

Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor

10:26 04.03.2022 (güncellendi: 10:30 04.03.2022)
© AAbenzin, motorin
benzin, motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© AA
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Bu gece motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam bekleniyor. Böylece akaryakıt fiyatları art arda üç gün zamlanmış olacak.
Petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıtta zamları beraberinde getiriyor.
Sözcü'nün sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam bekleniyor.
Dün gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Önceki gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam gelmişti.
Benzi-motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
EKONOMİ
Benzine 53 kuruş, motorine 1.33 lira zam
Dün, 17:26
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