https://tr.sputniknews.com/20220304/benzin-ve-motorine-bu-gece-de-zam-geliyor-1054422305.html

Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor

Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor

Bu gece motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam bekleniyor. Böylece akaryakıt fiyatları art arda üç gün zamlanmış olacak. 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T10:26+0300

2022-03-04T10:26+0300

2022-03-04T10:30+0300

ekonomi

benzin

zam

akaryakıt

petrol

motorin

pompa

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Petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıtta zamları beraberinde getiriyor.Sözcü'nün sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam bekleniyor.Dün gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Önceki gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam gelmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220303/benzine-053-motorine-153-tl-zam--1054406003.html

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benzin, zam, akaryakıt, petrol, motorin, pompa