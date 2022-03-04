https://tr.sputniknews.com/20220304/benzine-69-kurus-motorine-84-kurus-zam-1054439648.html
Benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam
Benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 69 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 84 kuruş zam geldi. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T17:56+0300
2022-03-04T17:56+0300
2022-03-04T18:02+0300
benzin
zam
ekonomi
motorin
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Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, 5 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 69 kuruş, motorine ise 84 kuruş zam yapıldı. Dün gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Önceki gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220303/benzine-053-motorine-153-tl-zam--1054406003.html
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Benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam
17:56 04.03.2022 (güncellendi: 18:02 04.03.2022) Abone ol
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 69 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 84 kuruş zam geldi.
Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 84 kuruş, benzine 69 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, 5 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 69 kuruş, motorine ise 84 kuruş zam yapıldı.
Dün gece motorine 1 lira 33 kuruş, benzine 53 kuruş zam gelmişti. Önceki gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam gelmişti.