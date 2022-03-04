https://tr.sputniknews.com/20220304/beren-saat-ile-kivanc-tatlitug-sinema-projesiyle-14-yil-sonra-bir-araya-geliyor-1054437335.html

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ sinema projesiyle 14 yıl sonra bir araya geliyor

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ sinema projesiyle 14 yıl sonra bir araya geliyor

Aşk-ı Memnu'da Bihter - Behlül karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in 14 yıl sonra aynı yapımda rol alacağı ortaya çıktı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T16:21+0300

2022-03-04T16:21+0300

2022-03-04T16:28+0300

beren saat

kıvanç tatlıtuğ

yaşam

film

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Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin efsane çifti Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un yeniden aynı projede buluşması için yapımcılar uzun zamandır proje önerilerinde bulunuyor ama bu buluşma bir türlü gerçekleşmiyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kaynak gösterdiği habere göre, beklenen gelişme 14 yıl sonra yaşandı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, iki ünlü isim Onur Güvenatam’ın patronu olduğu OGM Pictures ile anlaştı.'New York’ta çekilecek'Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ bir sinema filminde başrolü paylaşacak. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat hayranlarını heyecanlandıran filmi Nuran Evren Şit yazıyor. Film New York’ta çekilecek ve Netflix’te yayınlanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220129/kivanc-tatlitug-ve-basak-dizerin-dogmamis-bebegine-27-milyon-lira-teklif-1053267975.html

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beren saat, kıvanç tatlıtuğ, film