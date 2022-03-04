https://tr.sputniknews.com/20220304/beren-saat-ile-kivanc-tatlitug-sinema-projesiyle-14-yil-sonra-bir-araya-geliyor-1054437335.html
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ sinema projesiyle 14 yıl sonra bir araya geliyor
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ sinema projesiyle 14 yıl sonra bir araya geliyor
Aşk-ı Memnu'da Bihter - Behlül karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in 14 yıl sonra aynı yapımda rol alacağı ortaya çıktı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T16:21+0300
2022-03-04T16:21+0300
2022-03-04T16:28+0300
beren saat
kıvanç tatlıtuğ
yaşam
film
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054437312_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_f9cd294de04ae5871720cdd1acb9c61f.jpg
Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin efsane çifti Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un yeniden aynı projede buluşması için yapımcılar uzun zamandır proje önerilerinde bulunuyor ama bu buluşma bir türlü gerçekleşmiyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kaynak gösterdiği habere göre, beklenen gelişme 14 yıl sonra yaşandı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, iki ünlü isim Onur Güvenatam’ın patronu olduğu OGM Pictures ile anlaştı.'New York’ta çekilecek'Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ bir sinema filminde başrolü paylaşacak. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat hayranlarını heyecanlandıran filmi Nuran Evren Şit yazıyor. Film New York’ta çekilecek ve Netflix’te yayınlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220129/kivanc-tatlitug-ve-basak-dizerin-dogmamis-bebegine-27-milyon-lira-teklif-1053267975.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054437312_85:0:648:422_1920x0_80_0_0_6eeea8af10eb0741312f4723b4ef9739.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beren saat, kıvanç tatlıtuğ, film
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ sinema projesiyle 14 yıl sonra bir araya geliyor
16:21 04.03.2022 (güncellendi: 16:28 04.03.2022) Abone ol
Aşk-ı Memnu'da Bihter - Behlül karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in 14 yıl sonra aynı yapımda rol alacağı ortaya çıktı.
Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin efsane çifti Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un yeniden aynı projede buluşması için yapımcılar uzun zamandır proje önerilerinde bulunuyor ama bu buluşma bir türlü gerçekleşmiyordu.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kaynak gösterdiği habere göre, beklenen gelişme 14 yıl sonra yaşandı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, iki ünlü isim Onur Güvenatam’ın patronu olduğu OGM Pictures ile anlaştı.
'New York’ta çekilecek'
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ bir sinema filminde başrolü paylaşacak. Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat hayranlarını heyecanlandıran filmi Nuran Evren Şit yazıyor. Film New York’ta çekilecek ve Netflix’te yayınlanacak.