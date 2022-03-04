https://tr.sputniknews.com/20220304/borsa-gunu-dususle-tamamladi-1054440496.html
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.61 değer kaybederek 1.990,75 puandan tamamladı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T18:43+0300
2022-03-04T18:43+0300
2022-03-04T18:49+0300
bist-100
ekonomi
borsa istanbul
düşüş
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32.54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 29.2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 0.62 ve holding endeksi yüzde 1.78 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0.83 ile gayrimenkul, yatırım ortaklığı en çok gerileyen ise yüzde 4.56 ile iletişim oldu.Analistler, dün gece, Ukrayna'da Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasında çıkan yangının küresel ölçekte risk algısını artırdığını ifade etti.ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarının da pay piyasalarındaki risk iştahını azalttığını aktaran analistler, Rusya'nın başlattığı operasyonla ve para politikalarının seyrine yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.Haftaya Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde ve Japonya'da büyümenin öne çıkacağını aktardı.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.040 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220228/tobb-baskani-hisarciklioglu-simdi-enflasyonla-mucadeleye-odaklanma-zamani-1054294805.html
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bist-100, borsa istanbul, düşüş
Borsa günü düşüşle tamamladı
18:43 04.03.2022 (güncellendi: 18:49 04.03.2022) Abone ol
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1.61 değer kaybederek 1.990,75 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32.54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 29.2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0.62 ve holding endeksi yüzde 1.78 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0.83 ile gayrimenkul, yatırım ortaklığı en çok gerileyen ise yüzde 4.56 ile iletişim oldu.
Analistler, dün gece, Ukrayna'da Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasında çıkan yangının küresel ölçekte risk algısını artırdığını ifade etti.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarının da pay piyasalarındaki risk iştahını azalttığını aktaran analistler, Rusya'nın başlattığı operasyonla ve para politikalarının seyrine yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.
Haftaya Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde ve Japonya'da büyümenin öne çıkacağını aktardı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.040 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.