https://tr.sputniknews.com/20220304/cok-amacli-amfibi-gemi-lhd-anadoluya-turk-bayragi-cekildi-1054432907.html
Çok amaçlı amfibi gemi 'LHD ANADOLU'ya Türk bayrağı çekildi
Çok amaçlı amfibi gemi 'LHD ANADOLU'ya Türk bayrağı çekildi
Milli Savunma Bakanlığı, 17 Nisan 2016'da inşasına başlanan ve aralık ayında hizmete girmesi planlanan çok maksatlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya törenle Türk... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T14:25+0300
2022-03-04T14:25+0300
2022-03-04T14:25+0300
savunma
milli savunma bakanlığı (msb)
anadolu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 232 metre boyu ve 27 bin ton deplasmanıyla Deniz Kuvvetlerinin en büyük gemisi olacak LHD ANADOLU'nun 7 Mart'ta ilk seyrini gerçekleştireceği ve liman kabul testlerine başlayacağı belirtildi.
anadolu
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), anadolu
Çok amaçlı amfibi gemi 'LHD ANADOLU'ya Türk bayrağı çekildi
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Milli Savunma Bakanlığı, 17 Nisan 2016'da inşasına başlanan ve aralık ayında hizmete girmesi planlanan çok maksatlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya törenle Türk bayrağının çekildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 232 metre boyu ve 27 bin ton deplasmanıyla Deniz Kuvvetlerinin en büyük gemisi olacak LHD ANADOLU'nun 7 Mart'ta ilk seyrini gerçekleştireceği ve liman kabul testlerine başlayacağı belirtildi.