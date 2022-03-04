https://tr.sputniknews.com/20220304/cok-amacli-amfibi-gemi-lhd-anadoluya-turk-bayragi-cekildi-1054432907.html

Çok amaçlı amfibi gemi 'LHD ANADOLU'ya Türk bayrağı çekildi

Çok amaçlı amfibi gemi 'LHD ANADOLU'ya Türk bayrağı çekildi

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Nisan 2016'da inşasına başlanan ve aralık ayında hizmete girmesi planlanan çok maksatlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya törenle Türk... 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T14:25+0300

2022-03-04T14:25+0300

2022-03-04T14:25+0300

savunma

milli savunma bakanlığı (msb)

anadolu

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 232 metre boyu ve 27 bin ton deplasmanıyla Deniz Kuvvetlerinin en büyük gemisi olacak LHD ANADOLU'nun 7 Mart'ta ilk seyrini gerçekleştireceği ve liman kabul testlerine başlayacağı belirtildi.

anadolu

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milli savunma bakanlığı (msb), anadolu