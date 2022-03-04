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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın cinayetlerine iyi hal indirimi olmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın cinayetlerine iyi hal indirimi olmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi'ni en kısa sürede Meclis gündemine getireceklerini söyledi. Erdoğan 'iyi hal' indiriminin... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T11:30+0300
2022-03-04T11:52+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kadem
kadın
kadın hakları
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KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir" dedi.Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketine de değinen Erdoğan, "Taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi, en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz" diye konuştu.'Tiyatrovari harekeler indirim gerekçesi olmayacaktır'Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışının indirim nedeni olarak kabul edilmeyeceğini vurgulan Erdoğan, "Sadece takım elbise ve kravat takarak sergilenen tiyatrovari hareketler indirim gerekçesi olmayacaktır. İşkence ve eziyet gibi suçların cezası artırılacaktır" dedi."Ülkemizdeki kadın cinayetleri oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geridedir." diyen Erdoğan, kadınların iş gücüne katılımının yüzde 27'ler seviyesinden yüzde 34 seviyesine çıkardıklarını da söyledi."İnsani siyasi sosyal ekonomik her alanda kadınlarımızın uzun mesafeler kat etmesini sağladık. Cumhuriyet tarihinde yapılanları 5’e 10’a katlayan işler gerçekleştirdik. Kadınların iş gücüne katılımını yüzde 27’den yüzde 34’e çıkardık. Kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyon sınırına getirdik. Ülkemizdeki kadın cinayetleri oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geridedir" diyen Erdoğan şöyle devam etti:"Karar mercilerinde kadınlarımızın varlığında gözle görülür bir artış yaşanmasını temenni ettik. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanları arasında kadınlarımızın oranı yüzde 51'e yaklaştı. Hala arzuladığımız seviyeye ulaşmış değiliz. Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadelede, şiddete uğrayan kadınlarımız için konuk evlerinden izleme merkezlerine kadar birçok tedbir hayatı geçmiştir.'Kadına şiddette cezalar artıyor'Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi, en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz. Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir. Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkartılacaktır.""Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkartılacaktır" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir" diye konuştu.
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recep tayyip erdoğan, kadem, kadın, kadın hakları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın cinayetlerine iyi hal indirimi olmayacak

11:30 04.03.2022 (güncellendi: 11:52 04.03.2022)
© tccbCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© tccb
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi'ni en kısa sürede Meclis gündemine getireceklerini söyledi. Erdoğan 'iyi hal' indiriminin olmayacağını belirterek ''Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkartılacaktır'' dedi.
KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir" dedi.
Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketine de değinen Erdoğan, "Taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi, en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz" diye konuştu.

'Tiyatrovari harekeler indirim gerekçesi olmayacaktır'

Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışının indirim nedeni olarak kabul edilmeyeceğini vurgulan Erdoğan, "Sadece takım elbise ve kravat takarak sergilenen tiyatrovari hareketler indirim gerekçesi olmayacaktır. İşkence ve eziyet gibi suçların cezası artırılacaktır" dedi.
"Ülkemizdeki kadın cinayetleri oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geridedir." diyen Erdoğan, kadınların iş gücüne katılımının yüzde 27'ler seviyesinden yüzde 34 seviyesine çıkardıklarını da söyledi.
"İnsani siyasi sosyal ekonomik her alanda kadınlarımızın uzun mesafeler kat etmesini sağladık. Cumhuriyet tarihinde yapılanları 5’e 10’a katlayan işler gerçekleştirdik. Kadınların iş gücüne katılımını yüzde 27’den yüzde 34’e çıkardık. Kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyon sınırına getirdik. Ülkemizdeki kadın cinayetleri oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geridedir" diyen Erdoğan şöyle devam etti:
"Karar mercilerinde kadınlarımızın varlığında gözle görülür bir artış yaşanmasını temenni ettik. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanları arasında kadınlarımızın oranı yüzde 51'e yaklaştı. Hala arzuladığımız seviyeye ulaşmış değiliz. Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadelede, şiddete uğrayan kadınlarımız için konuk evlerinden izleme merkezlerine kadar birçok tedbir hayatı geçmiştir.

'Kadına şiddette cezalar artıyor'

Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi, en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz. Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir. Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkartılacaktır."
"Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkartılacaktır" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir" diye konuştu.
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