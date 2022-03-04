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Deprem Haftası'nda Türkiye'deki tüm okullarda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı
Deprem Haftası'nda Türkiye'deki tüm okullarda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı
Türkiye’de okullarda ‘Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında okullar tahliye edildi. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
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deprem
tatbikat
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fotoğraf, фото, deprem, tatbikat, okul

Deprem Haftası'nda Türkiye'deki tüm okullarda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı

13:18 04.03.2022 (güncellendi: 13:21 04.03.2022)
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Türkiye’de okullarda ‘Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında okullar tahliye edildi.
© AAGiresun'da Deprem Haftası kapsamında ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ yapıldı.
Okullarda 'Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Giresun'da Deprem Haftası kapsamında ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ yapıldı.
© AAGiresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta eş zamanlı olarak sirenlerin çalmasıyla öğrenciler çökme, kapanma ve tutunma hareketlerini yaparak depremden korundu.
Okullarda 'Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta eş zamanlı olarak sirenlerin çalmasıyla öğrenciler çökme, kapanma ve tutunma hareketlerini yaparak depremden korundu.
© İHAİzmir'de 3 bin 737 okuldaki yaklaşık 728 bin öğrencinin katılımıyla düzenlenen deprem tatbikatında, öğrenciler ve Vali Yavuz Selim Köşger sirenlerin çalmasıyla önce yaşam üçgeni oluşturdu ardından da okul dışına çıktı.
Okullarda 'Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
İzmir'de 3 bin 737 okuldaki yaklaşık 728 bin öğrencinin katılımıyla düzenlenen deprem tatbikatında, öğrenciler ve Vali Yavuz Selim Köşger sirenlerin çalmasıyla önce yaşam üçgeni oluşturdu ardından da okul dışına çıktı.
© İHAÖğrenciler, deprem tatbikatında 30 Ekim İzmir depremini hatırladıklarını söyledi.
Okullarda 'Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Öğrenciler, deprem tatbikatında 30 Ekim İzmir depremini hatırladıklarını söyledi.
© AAÇanakkale'de Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi. Vali İlhami Aktaş, tatbikat sonrası öğrencileri tebrik etti.
Okullarda 'Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Çanakkale'de Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi. Vali İlhami Aktaş, tatbikat sonrası öğrencileri tebrik etti.
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