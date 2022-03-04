Deprem Haftası'nda Türkiye'deki tüm okullarda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı

© AAGiresun'da Deprem Haftası kapsamında ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ yapıldı.
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© AA
Giresun'da Deprem Haftası kapsamında ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ yapıldı.
© AAGiresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta eş zamanlı olarak sirenlerin çalmasıyla öğrenciler çökme, kapanma ve tutunma hareketlerini yaparak depremden korundu.
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© AA
Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta eş zamanlı olarak sirenlerin çalmasıyla öğrenciler çökme, kapanma ve tutunma hareketlerini yaparak depremden korundu.
© İHAİzmir'de 3 bin 737 okuldaki yaklaşık 728 bin öğrencinin katılımıyla düzenlenen deprem tatbikatında, öğrenciler ve Vali Yavuz Selim Köşger sirenlerin çalmasıyla önce yaşam üçgeni oluşturdu ardından da okul dışına çıktı.
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© İHA
İzmir'de 3 bin 737 okuldaki yaklaşık 728 bin öğrencinin katılımıyla düzenlenen deprem tatbikatında, öğrenciler ve Vali Yavuz Selim Köşger sirenlerin çalmasıyla önce yaşam üçgeni oluşturdu ardından da okul dışına çıktı.
© İHAÖğrenciler, deprem tatbikatında 30 Ekim İzmir depremini hatırladıklarını söyledi.
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© İHA
Öğrenciler, deprem tatbikatında 30 Ekim İzmir depremini hatırladıklarını söyledi.
© AAÇanakkale'de Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi. Vali İlhami Aktaş, tatbikat sonrası öğrencileri tebrik etti.
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© AA
Çanakkale'de Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi. Vali İlhami Aktaş, tatbikat sonrası öğrencileri tebrik etti.