Deprem Haftası'nda Türkiye'deki tüm okullarda aynı anda deprem tatbikatı yapıldı

© İHA İzmir'de 3 bin 737 okuldaki yaklaşık 728 bin öğrencinin katılımıyla düzenlenen deprem tatbikatında, öğrenciler ve Vali Yavuz Selim Köşger sirenlerin çalmasıyla önce yaşam üçgeni oluşturdu ardından da okul dışına çıktı.