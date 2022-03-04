https://tr.sputniknews.com/20220304/digiturk-uyelerimizin-menfaatlerine-uygun-hareket-edecegimizi-belirtmek-isteriz-1054440284.html

Digitürk: Üyelerimizin menfaatlerine uygun hareket edeceğimizi belirtmek isteriz

Digitürk: Üyelerimizin menfaatlerine uygun hareket edeceğimizi belirtmek isteriz

Yayıncı kuruluş Digiturk'ten yeni yayın ihalesi ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Duyuruda "TFF’nin kapalı zarf usulüyle iletilen teklifleri kamuoyuna... 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T18:35+0300

2022-03-04T18:35+0300

2022-03-04T18:35+0300

türkiye

digitürk

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Yayıncı kuruluştan yayın ihalesi ile ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Süper Lig'in ve 1. Lig’in 2022 - 2023 sezonunu ve sonrasını kapsayan yayın hakları ihalesiyle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İhale Komisyonu tarafından yapılan son açıklama, birçok açıdan kafa karıştırıcı olsa da yalın gerçekleri ortaya koydu.Kamuoyunun da çok iyi bildiği üzere Digiturk olarak, her paket için istisnasız en yüksek teklifi veren yayıncı olduk. Öyle ki bazı paketlerde tek teklif veren yayıncı olarak, kulüplere garanti gelir taahhüt eden tekliflerimiz, ikinci sıradaki tekliflerin iki katıydı. İhale sürecinde kamuoyunun önünde yapılan bazı açıklamaların aksine, Türk futboluna her zaman değer verdik, tüm taraflara saygı gösterdik ve iyi niyetle yaklaştık."ÜYELERİMİZİN MENFAATİNE UYGUN HAREKET EDECEĞİMİZİ BELİRTMEK İSTERİZ"Tüm bunların yanı sıra, yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de spor yayıncılığı yapan Digiturk’ün teklifi, operasyonel açıdan kanıtlanmış gerçeklere dayanıyor.TFF’nin kapalı zarf usulüyle iletilen teklifleri kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte, biz de ticari çıkarlarımıza ve üyelerimizin menfaatlerine uygun hareket edeceğimizi belirtmek isteriz.Digiturk olarak spor, eğlence, internet, OTT ve diğer hizmetlerimizi kapsayan rasyonel ve uzun vadeli bir iş planına sahibiz ve aynı zamanda dünya çapında bir medya grubunun parçasıyız. Faaliyetlerimizin uzun vadeli sürdürülebilirliği tek bir ihalenin sonucuna bağlı değil. Alacağımız tüm kararlarda bu unsurları göz önünde bulunduracağımızı, kamuoyunun bilgisine sunarız."

türkiye

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