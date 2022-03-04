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Digiturk'ten Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili açıklama: Tüm unsurları göz önünde bulunduracağız
Digiturk'ten Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili açıklama: Tüm unsurları göz önünde bulunduracağız
Süper Lig'de canlı yayın ihalesi için verilen 1 haftalık ek sürede son günlere girilirken, Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly bir açıklama yayımlandı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T13:31+0300
2022-03-04T13:31+0300
spor
digitürk
bein
bein sports
yayın
türkiye futbol federasyonu (tff)
ihale
açıklama
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TFF ve İhale Komisyonu, pazartesi günü Riva'da bir araya gelmiş ve ardından alınan kararları açıklamıştı.Digiturk CEO'su Al-Obaidly, Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili yayıncı kuruluş beIN Sports'un internet sitesinde yer alan bir açıklama yaptı.NTV'nin aktardığına göre, açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Süper Lig'in ve 1. Lig’in 2022 - 2023 sezonunu ve sonrasını kapsayan yayın hakları ihalesiyle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İhale Komisyonu tarafından yapılan son açıklama, birçok açıdan kafa karıştırıcı olsa da yalın gerçekleri ortaya koydu.Kamuoyunun da çok iyi bildiği üzere Digiturk olarak, her paket için istisnasız en yüksek teklifi veren yayıncı olduk. Öyle ki bazı paketlerde tek teklif veren yayıncı olarak, kulüplere garanti gelir taahhüt eden tekliflerimiz, ikinci sıradaki tekliflerin iki katıydı. İhale sürecinde kamuoyunun önünde yapılan bazı açıklamaların aksine, Türk futboluna her zaman değer verdik, tüm taraflara saygı gösterdik ve iyi niyetle yaklaştık.Tüm bunların yanı sıra, yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de spor yayıncılığı yapan Digiturk’ün teklifi, operasyonel açıdan kanıtlanmış gerçeklere dayanıyor.TFF’nin kapalı zarf usulüyle iletilen teklifleri kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte, biz de ticari çıkarlarımıza ve üyelerimizin menfaatlerine uygun hareket edeceğimizi belirtmek isteriz.Digiturk olarak spor, eğlence, internet, OTT ve diğer hizmetlerimizi kapsayan rasyonel ve uzun vadeli bir iş planına sahibiz ve aynı zamanda dünya çapında bir medya grubunun parçasıyız. Faaliyetlerimizin uzun vadeli sürdürülebilirliği tek bir ihalenin sonucuna bağlı değil. Alacağımız tüm kararlarda bu unsurları göz önünde bulunduracağımızı, kamuoyunun bilgisine sunarız."
https://tr.sputniknews.com/20220228/tff-yanin-ihalesi-tekliflerini-acikladi-1054308381.html
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digitürk, bein, bein sports, yayın, türkiye futbol federasyonu (tff), ihale, açıklama

Digiturk'ten Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili açıklama: Tüm unsurları göz önünde bulunduracağız

13:31 04.03.2022
© AASpor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© AA
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Süper Lig'de canlı yayın ihalesi için verilen 1 haftalık ek sürede son günlere girilirken, Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly bir açıklama yayımlandı.
TFF ve İhale Komisyonu, pazartesi günü Riva'da bir araya gelmiş ve ardından alınan kararları açıklamıştı.
Digiturk CEO'su Al-Obaidly, Süper Lig yayın ihalesiyle ilgili yayıncı kuruluş beIN Sports'un internet sitesinde yer alan bir açıklama yaptı.
NTV'nin aktardığına göre, açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Süper Lig'in ve 1. Lig’in 2022 - 2023 sezonunu ve sonrasını kapsayan yayın hakları ihalesiyle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İhale Komisyonu tarafından yapılan son açıklama, birçok açıdan kafa karıştırıcı olsa da yalın gerçekleri ortaya koydu.

Kamuoyunun da çok iyi bildiği üzere Digiturk olarak, her paket için istisnasız en yüksek teklifi veren yayıncı olduk. Öyle ki bazı paketlerde tek teklif veren yayıncı olarak, kulüplere garanti gelir taahhüt eden tekliflerimiz, ikinci sıradaki tekliflerin iki katıydı. İhale sürecinde kamuoyunun önünde yapılan bazı açıklamaların aksine, Türk futboluna her zaman değer verdik, tüm taraflara saygı gösterdik ve iyi niyetle yaklaştık.

Tüm bunların yanı sıra, yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de spor yayıncılığı yapan Digiturk’ün teklifi, operasyonel açıdan kanıtlanmış gerçeklere dayanıyor.

TFF’nin kapalı zarf usulüyle iletilen teklifleri kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte, biz de ticari çıkarlarımıza ve üyelerimizin menfaatlerine uygun hareket edeceğimizi belirtmek isteriz.

Digiturk olarak spor, eğlence, internet, OTT ve diğer hizmetlerimizi kapsayan rasyonel ve uzun vadeli bir iş planına sahibiz ve aynı zamanda dünya çapında bir medya grubunun parçasıyız. Faaliyetlerimizin uzun vadeli sürdürülebilirliği tek bir ihalenin sonucuna bağlı değil. Alacağımız tüm kararlarda bu unsurları göz önünde bulunduracağımızı, kamuoyunun bilgisine sunarız."
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
TÜRKİYE
TFF yanın ihalesi tekliflerini açıkladı
28 Şubat, 19:37
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