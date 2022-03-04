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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220304/disisleri-bakani-cavusoglu-iki-tarafi-da-bakanlar-duzeyinde-bir-araya-getirmeyi-temenni-ederiz-1054435555.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye iki ülke ile de diyalog kurabiliyor. İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz."... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
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mevlüt çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz

15:41 04.03.2022 (güncellendi: 15:44 04.03.2022)
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye iki ülke ile de diyalog kurabiliyor. İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz." açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının stratejik ve insani bakımdan önemli olduğunu söyledi.
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