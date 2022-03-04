Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz

© AA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu © AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye iki ülke ile de diyalog kurabiliyor. İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz." açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının stratejik ve insani bakımdan önemli olduğunu söyledi.