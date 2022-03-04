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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye iki ülke ile de diyalog kurabiliyor. İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz."... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T15:41+0300
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mevlüt çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz
15:41 04.03.2022 (güncellendi: 15:44 04.03.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye iki ülke ile de diyalog kurabiliyor. İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz." açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının stratejik ve insani bakımdan önemli olduğunu söyledi.