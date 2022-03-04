Türkiye
SON DAKİKA | Google, Rusya'da online reklam satışını tamamen durdurdu
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220304/diyanet-2022-yili-fitre-miktarini-40-lira-olarak-belirledi-1054435328.html
Diyanet, 2022 yılı fitre miktarını 40 lira olarak belirledi
Diyanet, 2022 yılı fitre miktarını 40 lira olarak belirledi
Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl ramazanın başlangıcından gelecek yıl ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 lira olarak... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T15:36+0300
2022-03-04T15:36+0300
türkiye
diyanet başkanlığı
diyanet işleri başkanlığı
fitre
tl
türk lirası
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1043476442_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_55dd33ed419a7963579e81bfedb71376.jpg
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı.Kurul, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, bu yıl ramazanın başlangıcından gelecek yıl ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 lira olarak belirledi.Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
https://tr.sputniknews.com/20220303/diyanet-akademisi-kurulmasina-iliskin-kanun-teklifi-mecliste-kabul-edildi-1054407076.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1043476442_100:0:849:562_1920x0_80_0_0_9b4f517f1d30696e0d3c93172bac67bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, fitre , tl, türk lirası, açıklama

Diyanet, 2022 yılı fitre miktarını 40 lira olarak belirledi

15:36 04.03.2022
© AADiyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl ramazanın başlangıcından gelecek yıl ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 lira olarak belirledi.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı.
Kurul, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, bu yıl ramazanın başlangıcından gelecek yıl ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 lira olarak belirledi.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) lira olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda gibi maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
TÜRKİYE
Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Dün, 17:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала