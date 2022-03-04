https://tr.sputniknews.com/20220304/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054420510.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar kuru güne 14.15 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.62 liradan işlem görüyor. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T09:26+0300
2022-03-04T09:26+0300
2022-03-04T09:26+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
türk lirası
ekonomi
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Dolar/TL haftanın son işlem gününde 14.15'e yakın hareket ediyor.Euro/TL de 15.62'den işlem görüyor.Gram altın ne kadar?Ons altın fiyatları, yükselişe geçerek 1950 dolar seviyesini görürken, yangının kontrol altına alınmasının ardından 1940 dolar seviyesine geriledi.Spot piyasada çeyrek altın alış fiyatı 1410.67 lira, satış fiyatı 1445.93 satış fiyatıyla el değiştiriyor.Gram altında ise alış fiyatı 881 lira, satış fiyatı 882 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220303/doviz-kurlari-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum--1054384291.html
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dolar, dolar/tl, euro, türk lirası, ekonomi
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar kuru güne 14.15 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.62 liradan işlem görüyor.
Dolar/TL haftanın son işlem gününde 14.15'e yakın hareket ediyor.
Euro/TL de 15.62'den işlem görüyor.
Gram altın ne kadar?
Ons altın fiyatları, yükselişe geçerek 1950 dolar seviyesini görürken, yangının kontrol altına alınmasının ardından 1940 dolar seviyesine geriledi.
Spot piyasada çeyrek altın alış fiyatı 1410.67 lira, satış fiyatı 1445.93 satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Gram altında ise alış fiyatı 881 lira, satış fiyatı 882 liradan işlem görüyor.