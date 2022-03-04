https://tr.sputniknews.com/20220304/dolmabahce-sarayinda-yangin-cikti-1054420369.html
Dolmabahçe Sarayı'nda yangın çıktı
Dolmabahçe Sarayı'nda yangın çıktı
İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T08:44+0300
2022-03-04T08:44+0300
2022-03-04T08:45+0300
türkiye
dolmabahçe sarayı
yangın
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Dolmabahçe Sarayı'da selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere çalışmalara başladı.
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dolmabahçe sarayı, yangın
Dolmabahçe Sarayı'nda yangın çıktı
08:44 04.03.2022 (güncellendi: 08:45 04.03.2022) Abone ol
İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Dolmabahçe Sarayı'da selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere çalışmalara başladı.