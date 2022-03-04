https://tr.sputniknews.com/20220304/dolmabahce-sarayinda-yangin-cikti-1054420369.html

Dolmabahçe Sarayı'nda yangın çıktı

Dolmabahçe Sarayı'nda yangın çıktı

İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T08:44+0300

2022-03-04T08:44+0300

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türkiye

dolmabahçe sarayı

yangın

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Dolmabahçe Sarayı'da selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere çalışmalara başladı.

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dolmabahçe sarayı, yangın