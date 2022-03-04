Donbass operasyonu | Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ndeki yangın söndürüldü

Donbass operasyonunda 8. gün geride kaldı. Moskova ve Kiev heyetleri arasında 3. tur müzakerelerin gelecek hafta yine Belarus'ta yapılması kararı alındı. Rusya'ya yönelik yaptırımlarsa devam ediyor.
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin dün ikinci kez Belarus’taki Belovejskaya Ormanı yakınlarında bir araya gelmelerinin ardından müzakerelerin devamı kararı çıktığını kaydedildi.
Batı'dan Rusya'ya ekonomik, sosyal, kültürel ve kişisel yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak ABD, Kremlin Sözcüsü Peskov ile Rusya’nın en zengin 7 işadamına karşı ‘tam engelleyici’ yaptırımları uygulamaya koyduklarını duyurdu. AIRBNB, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı. Forum sitesi Reddit, Rusya içeriklerini engellediğini açıkladı.
Öte yandan sabah saatlerinde Ukrayna'nın güneyinde bulunan Zaporizhzhya Nükleer Santrali yakınında çıkan yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Ukrayna Devlet Acil Servisi, ölen veya yaralanan olmadığını bildirdi.
08:24 04.03.2022
Moskova Borsası 4 Mart'ta da işlemlere açılmayacak
Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.
Öte yandan, Rusya Merkez Bankasından alınan açıklamada ise, şahısların borsa üzerinden döviz alırken, toplam alım miktarı üzerinden ödemeleri gereken komisyonun yüzde 30’dan yüzde 12’ye düşürüldüğü belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.
Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.
07:48 04.03.2022
İngiltere Başbakanı Johnson, Zeleskiy ile görüştü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Johnson, Zelenskiy ile 'ateşkes gerekliliği' konusunda hemfikir olduklarını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eylemlerinin tüm Avrupa'yı tehlikeye attığını söyledi.
07:40 04.03.2022
Nükleer santral yangını söndürüldü
Ukrayna Devlet Acil Servisi, Zaporizhzhya Nükleer Santrali'nde çıkan yangının söndürüldüğünü, ölen veya yaralanan olmadığını bildirdi.
07:14 04.03.2022
AIRBNB, Rusya ve Belarus'taki tüm faaliyetlerini askıya aldı
AIRBNB CEO'su Brian Chesky, Twitter'dan yaptığı açıklamada Rusya ve Belarus'taki tüm faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu.
07:14 04.03.2022
S&P, Rusya'nın kredi notunu bir kez daha indirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Rusya'nın uzun vadeli döviz cinsinden "BB+" ve yerel para cinsinden "BBB-" olan kredi notlarını "CCC-"ye indirdi.
S&P, 25 Şubat'ta Rusya'nın döviz cinsinden kredi notunu "BBB-"den "BB+"ya ve yerel para cinsinden kredi notunu "BBB"den "BBB-"ye düşürdüğünü duyurmuştu.
07:07 04.03.2022
ABD'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, TASS'a verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna'daki özel harekatı durdurması halinde Moskova'ya yönelik Batı yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi.
07:04 04.03.2022
Reddit'den 'Rusya' içeriklerine engel
ABD merkezli forum sitesi Reddit, platformda Rus medyasından içerik paylaşılmasını yasakladı.
Platform, kısa süre önce r/Russia alt dizinini askıya almıştı. Bu kategoriye girmek isteyen kullanıcılar 'uyarı' mesajıyla karşılaşıyor.
06:53 04.03.2022
ABD Başkanı Joe Biden, yangınla ilgili bilgi almak için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Rusya'yı bölgedeki askeri faaliyetlerini durdurmaya ve itfaiye ve acil müdahale ekiplerinin bölgeye erişmesine izin vermeye çağıran Başkan Zelenskiy'e katıldığını bildirdi" denildi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Rusya'yı bölgedeki askeri faaliyetlerini durdurmaya ve itfaiye ve acil müdahale ekiplerinin bölgeye erişmesine izin vermeye çağıran Başkan Zelenskiy'e katıldığını bildirdi" denildi.
ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştüğünü ve Zaporizhzhia'daki reaktörlerin "sağlam çevreleme yapıları tarafından korunduğunu" ve "güvenli bir şekilde kapatıldığını" söyledi.
Zelenskiy: Bu tarihimizde ilk kez oluyor
Zelenskiy, Rus güçlerinin bir nükleer santrale ateş açtığını söyledi ve Moskova'yı "nükleer teröre" başvurmak ve Çernobil felaketini "tekrar etmek" istemekle suçladı.
“Rusya dışında hiçbir ülke nükleer güç ünitelerine ateş açmadı. Bu tarihimizde ilk kez oluyor. İnsanlık tarihinde. Terör devleti şimdi nükleer teröre başvurdu” dedi.
ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanları telefonda görüştü
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın telefon görüşmesi yaptığını aktardı.
Görüşmede dünyada Ukrayna'ya destek için atılan adımların ve Ukrayna'ya ek güvenlik, ekonomik ve insani yardımın ele alındığını aktaran Price, "Bakan Blinken, Rusya'nın kara, hava ve deniz saldırılarında yaşamını yitirenler için baş sağlığı dilerken ABD'nin Ukrayna'nın acılarını paylaştığını dile getirdi." ifadelerini kullandı.
06:44 04.03.2022
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 'tam yanıt' moduna geçti
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Zaporizhzhia Nükleer Santrali'ndeki yangın nedeniyle acil durum merkezinin 7/24 çalışacağını açıkladı.
IAEA'nin Twitter'ından yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki Zaporizhzhia Nükleer Santrali'ndeki ciddi durum nedeniyle, Olay ve Acil Durum Merkezini 7/24 tam yanıt moduna alıyor" denildi.
06:12 04.03.2022
Ukrayna'nın güneyinde bulunan Zaporizhzhya Nükleer Santrali'nde (NPP) yaklaşık 3 saat önce yangın çıktığını bildirdi.
Ukrayna Devlet Acil Servisi, yangının santralin dışında çıktığını ve ünitelerinden birinin daha kapatıldığını söyledi. Servisten yapılan açıklamada yangında Nükleer Santralin yakınındaki 5 katlı bir eğitim binasının yandığı kaydedildi.
Ukrayna Devlet Acil Servisi, yangının santralin dışında çıktığını ve ünitelerinden birinin daha kapatıldığını söyledi. Servisten yapılan açıklamada yangında Nükleer Santralin yakınındaki 5 katlı bir eğitim binasının yandığı kaydedildi.
Santralde 6 güç ünitesinden 1'inin çalıştığı belirtildi.
Ukrayna'nın Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Baş Müfettişi Oleg Korikov, nükleer santralde 7 nükleer tesis, 6 güç ünitesi ve 1 nükleer depolama tesisi bulunduğunu söyledi. Korikov, 1 No'lu güç ünitesinin daha önce onarımlar için kapatıldığını, 2 No'lu ve 3 No'lu güç üniteleri güvenli bir şekilde kapatıldığını, 4 No'lunın çalışmaya devam ettiğini, No. 5 ve No. 6'nın 'standby' durumunda beklemede olduğunu ve hiçbir şey tehdit oluşmadığını söyledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ndeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, yangının 'temel ekipmanı' etkilemediğini duyurdu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı, "Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklükte olacak" dedi.
IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ise "Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ndeki yangının farkındayız, Ukrayna ile temas halindeyiz" açıklaması yaptı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ndeki yangın nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni 'önümüzdeki saatlerde' acil toplantıya çağırıyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ndeki yangın nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni 'önümüzdeki saatlerde' acil toplantıya çağırıyor
05:59 04.03.2022
Rusya ve Ukrayna heyetleri Belarus’taki Belovejskaya Ormanı yakınlarında dün ikinci kez bir araya geldi. Görüşmede müzakerelerin davamı kararı çıkarken, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna ve Rusya temsilcilerinin diğer konuların yanında, çatışmanın gelecekteki siyasi çözümünü de görüştüğünü belirtti.
Medinskiy, Belarus’ta yapılan görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Görüşmede, askeri, uluslararası ve insani olmak üzere üç sorun bloku ve çatışmanın gelecekteki siyasi çözümünü görüşüldü” şeklinde konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’daki duruma çözüm bulunacağına inandığını belirterek Moskova'nın bu ülkeyle görüşmelerindeki koşullarının ‘çok küçük olduklarını’ ifade etti.
Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy “Muhtemelen birkaç tur görüşme daha gerekecek. Üçüncü tur en yakın zamanda gerçekleştirilecek” dedi:
"Rusya-Ukrayna görüşmelerinin çok önemli olan ikinci turu sona erdi, en önemli konu olan insani koridorlar üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunların mekanizmaları elbette ilk önce askeri makamlarınca belirlenecek. Ancak yine de artık çocukları, akrabaları ve anne babaları bugün Ukrayna’daki tehlikeli bölgelerde olan onlarca insana verilecek bir cevabımız var. En yakın zamanda bu insanlara bu bölgelerden güvenli şekilde ayrılma imkanı verilecek.”
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı ve heyet başkanı Mihail Podolyak ise “Ukrayna ve Rusya tarafları arasındaki görüşmelerde ne yazık ki beklediğimiz sonuçları alamadık” diye konuştu.
Önceki gelişmeler:
Önceki gelişmeler: