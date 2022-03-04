Donbass operasyonu | Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ndeki yangın söndürüldü

ABD Başkanı Joe Biden, yangınla ilgili bilgi almak için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Rusya'yı bölgedeki askeri faaliyetlerini durdurmaya ve itfaiye ve acil müdahale ekiplerinin bölgeye erişmesine izin vermeye çağıran Başkan Zelenskiy'e katıldığını bildirdi" denildi.

He joined President Zelenskyy in urging Russia to cease its military activities in the area and allow firefighters and emergency responders to access the site. — The White House (@WhiteHouse) March 4, 2022

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştüğünü ve Zaporizhzhia'daki reaktörlerin "sağlam çevreleme yapıları tarafından korunduğunu" ve "güvenli bir şekilde kapatıldığını" söyledi.

Zelenskiy: Bu tarihimizde ilk kez oluyor

Zelenskiy, Rus güçlerinin bir nükleer santrale ateş açtığını söyledi ve Moskova'yı "nükleer teröre" başvurmak ve Çernobil felaketini "tekrar etmek" istemekle suçladı.

“Rusya dışında hiçbir ülke nükleer güç ünitelerine ateş açmadı. Bu tarihimizde ilk kez oluyor. İnsanlık tarihinde. Terör devleti şimdi nükleer teröre başvurdu” dedi.

ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Görüşmede dünyada Ukrayna'ya destek için atılan adımların ve Ukrayna'ya ek güvenlik, ekonomik ve insani yardımın ele alındığını aktaran Price, "Bakan Blinken, Rusya'nın kara, hava ve deniz saldırılarında yaşamını yitirenler için baş sağlığı dilerken ABD'nin Ukrayna'nın acılarını paylaştığını dile getirdi." ifadelerini kullandı.