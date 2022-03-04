https://tr.sputniknews.com/20220304/emniyet-genel-mudurlugune-3-bin-bekci-kadrosu-ihdas-edildi-1054418023.html
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T01:14+0300
2022-03-04T01:14+0300
2022-03-04T01:15+0300
türkiye
bekçi
emniyet
resmi gazete
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.
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bekçi, emniyet, resmi gazete, emniyet genel müdürlüğü (egm)
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi
01:14 04.03.2022 (güncellendi: 01:15 04.03.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.
"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.
Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.
Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.