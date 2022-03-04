https://tr.sputniknews.com/20220304/emniyet-genel-mudurlugune-3-bin-bekci-kadrosu-ihdas-edildi-1054418023.html

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T01:14+0300

2022-03-04T01:14+0300

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türkiye

bekçi

emniyet

resmi gazete

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.

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bekçi, emniyet, resmi gazete, emniyet genel müdürlüğü (egm)