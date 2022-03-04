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Ethem Sancak, Rus basınına konuştu: 'Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk
Ethem Sancak, Rus basınına konuştu: 'Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk
İş insanı Ethem Sancak, Rusya'da RBK televizyonuna verdiği röportajda, Rusya ile müttefik olunduğunu belirterek "Ukrayna'ya Bayraktarları satarken böyle... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T20:15+0300
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Vatan Partisi'nden bir heyetle birlikte Moskova'ya giden iş insanı Ethem Sancak, Rusya'da yayın yapan RBK televizyonuna röportaj verdi. Türkiye'nin NATO üyeliğinin geçmişten gelen bir ayıp olduğunu savunan Sancak, "Rusya Ukrayna meselesinde ana suçlu NATO'dur. NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur. Teröristleri destekleyen, 2016'da darbeye kalkışan da NATO'dur. Yaptırımlara katılmayacağız çünkü Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli." dedi.Ukrayna ordusu tarafından etkin bir biçimde kullanılan Bayraktar TB2 tipi SİHA'larla ilgili de konuşan Sancak şu ifadeleri kullandı:"Erdoğan Zelenskiy'in ilgisini bu tarafa doğru çekmeye çalıştı, hâlâ çalışıyor. Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz"
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türkiye, ukrayna, ethem sancak, nato, siha

Ethem Sancak, Rus basınına konuştu: 'Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk

20:15 04.03.2022 (güncellendi: 21:28 04.03.2022)
© AAEthem Sancak
Ethem Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© AA
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İş insanı Ethem Sancak, Rusya'da RBK televizyonuna verdiği röportajda, Rusya ile müttefik olunduğunu belirterek "Ukrayna'ya Bayraktarları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" dedi.
Vatan Partisi'nden bir heyetle birlikte Moskova'ya giden iş insanı Ethem Sancak, Rusya'da yayın yapan RBK televizyonuna röportaj verdi.

Türkiye'nin NATO üyeliğinin geçmişten gelen bir ayıp olduğunu savunan Sancak, "Rusya Ukrayna meselesinde ana suçlu NATO'dur. NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur. Teröristleri destekleyen, 2016'da darbeye kalkışan da NATO'dur. Yaptırımlara katılmayacağız çünkü Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli." dedi.

Ukrayna ordusu tarafından etkin bir biçimde kullanılan Bayraktar TB2 tipi SİHA'larla ilgili de konuşan Sancak şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan Zelenskiy'in ilgisini bu tarafa doğru çekmeye çalıştı, hâlâ çalışıyor. Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz"
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