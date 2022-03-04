https://tr.sputniknews.com/20220304/euroleaguede-final-fourun-yeri-degisti-1054432994.html
Euroleague'de Final Four'un yeri değişti
Euroleague'de Final Four'un yeri değişti
THY Avrupa Ligi'nde 2022 Final-Four'un yeri değişti. Finaller Berlin'den alınarak Belgrad'a verildi. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T14:24+0300
2022-03-04T14:24+0300
2022-03-04T14:45+0300
spor
euroleague
thy euroleague
final four
berlin
belgrad
final
basketbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104158/09/1041580942_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_71df2baf1334fffcf8561f676a6a412b.jpg
Euroleague yönetimi, Berlin'de yapılması planlanan 2022 THY EuroLeague Final Four'un Belgrad'a alındığı açıkladı. Kararın, Almanya'da devam eden sıkı Kovid-19 önlemleri sebebiyle alındığı ifade edildi.THY Eurolague Final Four, 19-21 Mayıs tarihlerinde Belgrad'da bulunan Stark Arena'da düzenlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20211208/anadolu-efesten-euroleaguede-seyirci-rekoru-1051570270.html
belgrad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104158/09/1041580942_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3ce675324db5a4f4348a4d00db9c9bb1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
euroleague, thy euroleague, final four, berlin, belgrad, final, basketbol
Euroleague'de Final Four'un yeri değişti
14:24 04.03.2022 (güncellendi: 14:45 04.03.2022) Abone ol
THY Avrupa Ligi'nde 2022 Final-Four'un yeri değişti. Finaller Berlin'den alınarak Belgrad'a verildi.
Euroleague yönetimi, Berlin'de yapılması planlanan 2022 THY EuroLeague Final Four'un Belgrad'a alındığı açıkladı. Kararın, Almanya'da devam eden sıkı Kovid-19 önlemleri sebebiyle alındığı ifade edildi.
THY Eurolague Final Four, 19-21 Mayıs tarihlerinde Belgrad'da bulunan Stark Arena'da düzenlenecek.