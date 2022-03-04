Evgeny Grinko, mart ayında Türkiye turnesine çıkıyor
11:58 04.03.2022 (güncellendi: 12:10 04.03.2022)
© AA / Ahmet Esad ŞaniRus müzisyen Evgeny Grinko, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu
© AA / Ahmet Esad Şani
Özellikle 'Valse' adlı eseriyle Türkiye'de büyük beğeni kazanan Rus besteci ve piyanist Evgeny Grinko, Mart ayında Türkiye'nin farklı şehirlerinde konserler verecek.
Eserleri Türkiye'de büyük ilgi gören piyanist ve besteci Evgeny Grinko, bu ay içerisinde vereceği 9 konser için Türkiye'ye geliyor. Gaziantep, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Kayseri'de gerçekleşecek konserlerde sanatçıya keman, viyola, çello ve akordeondan oluşan orkestrası da eşlik edecek.
Bugüne dek 2 uzun, 6 kısa albüm yayınlayan sanatçı, 2015 yılı albümü 'Silent Like Water’ı İstanbul’da kaydetmişti. Duygusal besteleri ile kazandığı ününü 'Valse' adlı parçasıyla pekiştiren sanatçının bu eseri, YouTube'da 30 milyondan fazla kez dinlendi.
Festival Organizasyon ve Moodlive işbirliğinde gerçekleşecek 'Evgeny Grinko Türkiye Turnesi'nin biletleri Biletix, Passo ve Mobilet'ten edinilebilir.
Turnenin programı ise şöyle:
16 Mart Çarşamba - Gaziantep
Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi
Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi
17 Mart Perşembe - Diyarbakır
Sezai Karakoç KKM
Sezai Karakoç KKM
18 Mart Cuma - İstanbul
Maximum UNIQ Hall
Maximum UNIQ Hall
20 Mart Pazar - İzmir
Ahmed Adnan Saygun
Ahmed Adnan Saygun
21 Mart Pazartesi - İstanbul
Bostancı Gösteri Merkezi
Bostancı Gösteri Merkezi
22 Mart Salı - İstanbul
Bostancı Gösteri Merkezi
Bostancı Gösteri Merkezi
23 Mart Çarşamba - Bursa
Atatürk KKM Osmangazi Salonu
Atatürk KKM Osmangazi Salonu
25 Mart Cuma - Ankara
Congresium
Congresium
26 Mart Cumartesi - Kayseri
EKM Erciyes Kültür Merkezi
EKM Erciyes Kültür Merkezi