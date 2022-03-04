https://tr.sputniknews.com/20220304/evgeny-grinko-mart-ayinda-turkiye-turnesine-cikiyor-1054425806.html

Evgeny Grinko, mart ayında Türkiye turnesine çıkıyor

Evgeny Grinko, mart ayında Türkiye turnesine çıkıyor

Özellikle 'Valse' adlı eseriyle Türkiye'de büyük beğeni kazanan Rus besteci ve piyanist Evgeny Grinko, Mart ayında Türkiye'nin farklı şehirlerinde konserler... 04.03.2022, Sputnik Türkiye

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evgeny grinko

yaşam

konser

türkiye

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Eserleri Türkiye'de büyük ilgi gören piyanist ve besteci Evgeny Grinko, bu ay içerisinde vereceği 9 konser için Türkiye'ye geliyor. Gaziantep, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Kayseri'de gerçekleşecek konserlerde sanatçıya keman, viyola, çello ve akordeondan oluşan orkestrası da eşlik edecek.Bugüne dek 2 uzun, 6 kısa albüm yayınlayan sanatçı, 2015 yılı albümü 'Silent Like Water’ı İstanbul’da kaydetmişti. Duygusal besteleri ile kazandığı ününü 'Valse' adlı parçasıyla pekiştiren sanatçının bu eseri, YouTube'da 30 milyondan fazla kez dinlendi.Festival Organizasyon ve Moodlive işbirliğinde gerçekleşecek 'Evgeny Grinko Türkiye Turnesi'nin biletleri Biletix, Passo ve Mobilet'ten edinilebilir.Turnenin programı ise şöyle:

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evgeny grinko, konser, türkiye