https://tr.sputniknews.com/20220304/fatih-erbakan-kilicdaroglu-aday-olursa-ikinci-turda-tayyip-beyden-yana-tavir-alabiliriz-1054444760.html
Fatih Erbakan: Kılıçdaroğlu aday olursa ikinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz
Fatih Erbakan: Kılıçdaroğlu aday olursa ikinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde "Sayın Kılıçdaroğlu aday olurken... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T22:45+0300
2022-03-04T22:45+0300
2022-03-04T22:45+0300
politika
ak parti
yeniden refah partisi
recep tayyip erdoğan
fatih erbakan
millet ittifakı
cumhur ittifakı
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2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, partilerin de seçim hazırlıkları hızlanmaya başladı. Bir tarafta AK Parti ve MHP'li Cumhur İttifakı bulunurken diğer tarafta ise CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partisi 6'lı bir ittifak oluşturdu.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise daha önce yaptığı açıklamalarda her iki ittifaka da katılım ihtimalinin yüzde 1'in altında olduğunu söylemişti.Ankara Masası kanalında Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Erbakan, "Diyelim ki ilk turda cumhurbaşkanı seçilemedi. Seçimin ikinci tura kalması halinde hangi ittifaktan yana tavır koyarsınız?" diye soruldu.Erbakan ise yanıt olarak "İkinci turda Tayyip Bey ile karşısında başka bir aday olursa, oradaki adayın yapısına, vaatlerine ve çizgisine bakmak lazım. Ancak tabii mesela Sayın Kılıçdaroğlu aday olurken, ikinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz" dedi.
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ak parti, yeniden refah partisi, recep tayyip erdoğan, fatih erbakan, millet ittifakı, cumhur ittifakı
Fatih Erbakan: Kılıçdaroğlu aday olursa ikinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz
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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde "Sayın Kılıçdaroğlu aday olurken, ikinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz" dedi.
2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, partilerin de seçim hazırlıkları hızlanmaya başladı. Bir tarafta AK Parti ve MHP'li Cumhur İttifakı bulunurken diğer tarafta ise CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partisi 6'lı bir ittifak oluşturdu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise daha önce yaptığı açıklamalarda her iki ittifaka da katılım ihtimalinin yüzde 1'in altında olduğunu söylemişti.
Ankara Masası kanalında Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Erbakan, "Diyelim ki ilk turda cumhurbaşkanı seçilemedi. Seçimin ikinci tura kalması halinde hangi ittifaktan yana tavır koyarsınız?" diye soruldu.
Erbakan ise yanıt olarak "İkinci turda Tayyip Bey ile karşısında başka bir aday olursa, oradaki adayın yapısına, vaatlerine ve çizgisine bakmak lazım. Ancak tabii mesela Sayın Kılıçdaroğlu aday olurken, ikinci turda Tayyip Bey'den yana tavır alabiliriz" dedi.