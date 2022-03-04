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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden metaverse'te ilk adım: Zeugma Dionysos Evi sanal ortama taşındı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden metaverse'te ilk adım: Zeugma Dionysos Evi sanal ortama taşındı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, metaverse dünyasına ilk adımını attı. Dionysos Evi’nin 3 boyutlu tasarımı metaverse'e aktarıldı. 04.03.2022, Sputnik Türkiye
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gaziantep büyükşehir belediyesi
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gaziantep büyükşehir belediyesi, фото, metaverse, zeugma antik kenti, dionysus

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden metaverse'te ilk adım: Zeugma Dionysos Evi sanal ortama taşındı

15:00 04.03.2022 (güncellendi: 15:03 04.03.2022)
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, metaverse dünyasına ilk adımını attı. Dionysos Evi’nin 3 boyutlu tasarımı metaverse'e aktarıldı.
© İHASon zamanlarda önemli bir yatırım, eğlence ve etkileşim ağı sağlayan metaverse'e Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de katıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, metaverse'te - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Son zamanlarda önemli bir yatırım, eğlence ve etkileşim ağı sağlayan metaverse'e Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de katıldı.
© İHAMetaverse dünyasına ilk adımını atan belediye, Dionysos Evi’nin 3 boyutlu tasarımını yaparak metaverse'e aktardı. Konuyla ilgili Gezegenevi ve Bilim Merkezi’nde düzenlenen lansmana Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol üyeleri ve gençler katıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, metaverse'te - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Metaverse dünyasına ilk adımını atan belediye, Dionysos Evi’nin 3 boyutlu tasarımını yaparak metaverse'e aktardı. Konuyla ilgili Gezegenevi ve Bilim Merkezi’nde düzenlenen lansmana Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol üyeleri ve gençler katıldı.
© İHALansmanda konuşan Şahin, Metaverse evreninin yeni bir fırsat olduğunu, kültürel, tarihi ve gastronomik zenginliklerin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi. Şahin ayrıca, metaverse sayesinde şehrin ve bölgenin ekonomik anlamda faydalanacağını belirtti.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, metaverse'te - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Lansmanda konuşan Şahin, Metaverse evreninin yeni bir fırsat olduğunu, kültürel, tarihi ve gastronomik zenginliklerin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi. Şahin ayrıca, metaverse sayesinde şehrin ve bölgenin ekonomik anlamda faydalanacağını belirtti.
© İHAGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, metaverse sayesinde şehrin kültürel turizminin artacağını ve ekonomik anlamda faydalar sağlayacağını dile getirdi: “Metaverse, bir şehir planlaması, altyapı, yeni bir alan ve etkileşim aracıdır. Roma döneminin en ihtişamlı zamanlarını Zeugma’da görebilirsiniz ancak insanların zamanları olmadığı için bir türlü gelip yerinde görebilme fırsatı olmuyor. Metaverse, size beraberinde dijital yakınlık getiriyor, merak uyandırıyor, gelip görme hissi uyandırıyor. Lezzetin başkentiyiz, iyi bir lezzet 5 duyu organına hitap etmeyle oluşuyor. İnsanlar Metaverse evreninde o yemeği görüyor, öğreniyor ve gerçek anlamda tatmak istiyor. O gördüğü görseli deneyimlemek istiyor. Bu nedenle Metaverse, beraberinde kültür turizmini, şehrin tanıtımını getirecek. Bilim sanatla, bilim teknolojiyle, sanat teknolojiyle bir araya gelecek. Bunun sonunda ise bölge ve şehir ekonomisi faydalanacak. Bir taraftan yüksek teknolojiye geçmek isteyen sanayiyle, bir taraftan ise kültürel mirası teknoloji altyapısı oluşturmuş yeni bir döneme geçiyoruz. 5 antik kentiyle, hanlarıyla, hamamlarıyla, 100 coğrafi işaretiyle, müzeleriyle Metaverse Gaziantep, Gaziantep Metaverse ile buluşuyor.”
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, metaverse'te - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, metaverse sayesinde şehrin kültürel turizminin artacağını ve ekonomik anlamda faydalar sağlayacağını dile getirdi: “Metaverse, bir şehir planlaması, altyapı, yeni bir alan ve etkileşim aracıdır. Roma döneminin en ihtişamlı zamanlarını Zeugma’da görebilirsiniz ancak insanların zamanları olmadığı için bir türlü gelip yerinde görebilme fırsatı olmuyor. Metaverse, size beraberinde dijital yakınlık getiriyor, merak uyandırıyor, gelip görme hissi uyandırıyor. Lezzetin başkentiyiz, iyi bir lezzet 5 duyu organına hitap etmeyle oluşuyor. İnsanlar Metaverse evreninde o yemeği görüyor, öğreniyor ve gerçek anlamda tatmak istiyor. O gördüğü görseli deneyimlemek istiyor. Bu nedenle Metaverse, beraberinde kültür turizmini, şehrin tanıtımını getirecek. Bilim sanatla, bilim teknolojiyle, sanat teknolojiyle bir araya gelecek. Bunun sonunda ise bölge ve şehir ekonomisi faydalanacak. Bir taraftan yüksek teknolojiye geçmek isteyen sanayiyle, bir taraftan ise kültürel mirası teknoloji altyapısı oluşturmuş yeni bir döneme geçiyoruz. 5 antik kentiyle, hanlarıyla, hamamlarıyla, 100 coğrafi işaretiyle, müzeleriyle Metaverse Gaziantep, Gaziantep Metaverse ile buluşuyor.”
© İHAMetaverse sayesinde şehre ait gastronomik, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtarak insanların şehre gelmelerini sağlamaya çalışacaklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, şunları söyledi: “Ülkemiz başta olmak üzere şehrimiz çok büyük zenginliğe sahip. Ülkemiz kültürüyle, tarihiyle, coğrafyasıyla çok büyük zenginliğe sahip. Gaziantep özelinde baktığımızda ise sanayisiyle ve gastronomisiyle öne çıkan bir şehrimiz. Eğer siz bu sahip olduğunuz değerleri, günün gelişen teknolojileriyle entegre etmezseniz geleceği yakalayamazsınız. İstediğiniz kadar çok ciddi turizm alanlarına sahip olun ancak bunu dünyaya açamıyorsanız, etkileşim içerisinde bulunamıyorsanız, sizin elinizde kullanılmamış bir hazine olur. Bu nedenle burada bize düşen sahip olduğumuz değerleri, teknolojiyle örtüştürerek Gaziantep’in bu değerlerini tanıtmak. Kültürden, turizmden, sanayiden ve gastronomiden daha fazla pay almak istiyoruz. Muhakkak zamanla kokular da Metaverse evrenine aktarılacak. Metaverse evrenindekiler ürünlerin kokusunu da alsın ve bu hisleri Gaziantep’te gerçekten yaşamak adına deneyimlemek için Gaziantep’imize gelsin istiyoruz. İşte asıl amacımız budur. Bugün akıllı şehir ve Metaverse evrenine geçişin lansmanını yapıyoruz. Metaverse fazlarında bugün ilk fazımız olan Dionysos Evi’nin 3 boyutlu tasarımını yaparak metaverse evrenine aktardık.”
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, metaverse'te - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Metaverse sayesinde şehre ait gastronomik, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtarak insanların şehre gelmelerini sağlamaya çalışacaklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, şunları söyledi: “Ülkemiz başta olmak üzere şehrimiz çok büyük zenginliğe sahip. Ülkemiz kültürüyle, tarihiyle, coğrafyasıyla çok büyük zenginliğe sahip. Gaziantep özelinde baktığımızda ise sanayisiyle ve gastronomisiyle öne çıkan bir şehrimiz. Eğer siz bu sahip olduğunuz değerleri, günün gelişen teknolojileriyle entegre etmezseniz geleceği yakalayamazsınız. İstediğiniz kadar çok ciddi turizm alanlarına sahip olun ancak bunu dünyaya açamıyorsanız, etkileşim içerisinde bulunamıyorsanız, sizin elinizde kullanılmamış bir hazine olur. Bu nedenle burada bize düşen sahip olduğumuz değerleri, teknolojiyle örtüştürerek Gaziantep’in bu değerlerini tanıtmak. Kültürden, turizmden, sanayiden ve gastronomiden daha fazla pay almak istiyoruz. Muhakkak zamanla kokular da Metaverse evrenine aktarılacak. Metaverse evrenindekiler ürünlerin kokusunu da alsın ve bu hisleri Gaziantep’te gerçekten yaşamak adına deneyimlemek için Gaziantep’imize gelsin istiyoruz. İşte asıl amacımız budur. Bugün akıllı şehir ve Metaverse evrenine geçişin lansmanını yapıyoruz. Metaverse fazlarında bugün ilk fazımız olan Dionysos Evi’nin 3 boyutlu tasarımını yaparak metaverse evrenine aktardık.”
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