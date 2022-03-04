Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden metaverse'te ilk adım: Zeugma Dionysos Evi sanal ortama taşındı

© İHA Metaverse sayesinde şehre ait gastronomik, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtarak insanların şehre gelmelerini sağlamaya çalışacaklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, şunları söyledi: “Ülkemiz başta olmak üzere şehrimiz çok büyük zenginliğe sahip. Ülkemiz kültürüyle, tarihiyle, coğrafyasıyla çok büyük zenginliğe sahip. Gaziantep özelinde baktığımızda ise sanayisiyle ve gastronomisiyle öne çıkan bir şehrimiz. Eğer siz bu sahip olduğunuz değerleri, günün gelişen teknolojileriyle entegre etmezseniz geleceği yakalayamazsınız. İstediğiniz kadar çok ciddi turizm alanlarına sahip olun ancak bunu dünyaya açamıyorsanız, etkileşim içerisinde bulunamıyorsanız, sizin elinizde kullanılmamış bir hazine olur. Bu nedenle burada bize düşen sahip olduğumuz değerleri, teknolojiyle örtüştürerek Gaziantep’in bu değerlerini tanıtmak. Kültürden, turizmden, sanayiden ve gastronomiden daha fazla pay almak istiyoruz. Muhakkak zamanla kokular da Metaverse evrenine aktarılacak. Metaverse evrenindekiler ürünlerin kokusunu da alsın ve bu hisleri Gaziantep’te gerçekten yaşamak adına deneyimlemek için Gaziantep’imize gelsin istiyoruz. İşte asıl amacımız budur. Bugün akıllı şehir ve Metaverse evrenine geçişin lansmanını yapıyoruz. Metaverse fazlarında bugün ilk fazımız olan Dionysos Evi’nin 3 boyutlu tasarımını yaparak metaverse evrenine aktardık.”