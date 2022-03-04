https://tr.sputniknews.com/20220304/hrant-dink-cinayetinin-firari-hukumlusu-ahmet-iskender-yakalandi-1054443069.html

Hrant Dink cinayetinin firari hükümlüsü Ahmet İskender yakalandı

Hrant Dink cinayetinin firari hükümlüsü Ahmet İskender yakalandı

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de katledilmesine ilişkin dava kapsamında 14 yıl 4 aylık hapis cezası kesinleşen firari hükümlü... 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T20:43+0300

2022-03-04T20:43+0300

2022-03-04T20:43+0300

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hrant dink cinayeti

kırgızistan

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Hrant Dink cinayeti davasının firari hükümlüsü Ahmet İskender Kırgızistan'da yakalandı. Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Aşırılık ve Yasa Dışı Göçle Mücadele görevlileri, sahte belge kullandığı öğrenilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ahmet İskender'i (38) gözaltına aldı.Yapılan incelemede İskender'in pasaportu ve ehliyetinin sahte olduğu tespit edildi, 'organize suçlara karışmak' ve 'yasa dışı silah bulundurmak' suçlarının yanı sıra gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin dava kapsamında da arama kararının bulunduğu ortaya çıktı.'Sahte pasaportla ülkeye girme' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından dava açılan İskender'in Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesi tarafından iki ay tutuklu kalmasına hükmedildi.Dink cinayetine bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Ocak 2012'de açıkladığı kararda, diğer sanıklarla beraber 24 Ocak 2007'de tutuklanan Ahmet İskender'i "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırmıştı.İskender'in cezası, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 13 Mayıs 2013'de onanarak kesinleşmişti.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 87 sanıklı dava kapsamında yargılamanın sürüncemede kalmaması için aralarında Ogün Samast'ın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki dosya karara bağlanmak üzere ayrılmıştı.Mahkeme heyeti, 17 Temmuz 2019'da 9 sanıkla ilgili hüküm kurmuştu, 7 sanığı cezalandırmıştı. Bu sanıklardan Ahmet İskender, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İskender'in bu cezası da kesinleşmişti. Ahmet İskender'in yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

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