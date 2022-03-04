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İranlı emlakçıyı kaçırıp 2 milyon lira fidye isteyen şüpheliler yakalandı
İranlı emlakçıyı kaçırıp 2 milyon lira fidye isteyen şüpheliler yakalandı
Beşiktaş'da İranlı emlakçı Mah'de Ali S.'yi (39) kaçırarak 2 milyon lira fidye isteyen 7 şüpheli polis tarafından yakalanırken, kaçırılan iş insanı da... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T11:30+0300
2022-03-04T11:30+0300
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İstanbul'da polise başvuran bir kişi emlakçılık yapan amcasının kaçırıldığını ve hayatı karşılığında 2 milyon lira fidye istendiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada 26 Şubat 2022 tarihinde saat 05.30 sıralarında Mah'de Ali S.'nin arkadaşları ile birlikte taksiden indiği sırada iki ayrı araçla gelen kişiler tarafından kaçırıldığını tespit etti. Şüphelilerin Mah'de Ali S. ile birlikte kaçırdıkları İran uyruklu Kambiz G.(49) ile Hakan T.(36)'yı kısa süre sonra serbest bıraktıkları belirledi.Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçırılan iş insanının para transferi yapması için götürüleceği adresi tespit etti. Bunun üzerine 28 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen operasyonda iş insanı kurtarılırken, onu kaçıran 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada mağdur şahıslara ait 3 cep telefonu, 3 kuru sıkı tabanca, çok sayıda kuru sıkı mermi ve 14 adet 9 mm mermi ele geçirildi.Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kurtarılan İran'lı iş insanı Mah'de Ali S. kimseye borcu olmadığını neden kaçırıldığını bilmediğini söyledi. Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler İbrahim P.(31), İkram P.(19), İslam P.(22), Emrah Ö.(28), Mustafa Ç.A.(27), Serhat A.(27), Olcay Ö.(22) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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iran, fidye, dolandırıcılık

İranlı emlakçıyı kaçırıp 2 milyon lira fidye isteyen şüpheliler yakalandı

11:30 04.03.2022
© DHAİranlı emlakçıyı kaçırıp 2 milyon lira fidye isteyen şüpheliler yakalandı
İranlı emlakçıyı kaçırıp 2 milyon lira fidye isteyen şüpheliler yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© DHA
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Beşiktaş'da İranlı emlakçı Mah'de Ali S.'yi (39) kaçırarak 2 milyon lira fidye isteyen 7 şüpheli polis tarafından yakalanırken, kaçırılan iş insanı da kurtarıldı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen, 7 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da polise başvuran bir kişi emlakçılık yapan amcasının kaçırıldığını ve hayatı karşılığında 2 milyon lira fidye istendiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada 26 Şubat 2022 tarihinde saat 05.30 sıralarında Mah'de Ali S.'nin arkadaşları ile birlikte taksiden indiği sırada iki ayrı araçla gelen kişiler tarafından kaçırıldığını tespit etti. Şüphelilerin Mah'de Ali S. ile birlikte kaçırdıkları İran uyruklu Kambiz G.(49) ile Hakan T.(36)'yı kısa süre sonra serbest bıraktıkları belirledi.
Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçırılan iş insanının para transferi yapması için götürüleceği adresi tespit etti. Bunun üzerine 28 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen operasyonda iş insanı kurtarılırken, onu kaçıran 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada mağdur şahıslara ait 3 cep telefonu, 3 kuru sıkı tabanca, çok sayıda kuru sıkı mermi ve 14 adet 9 mm mermi ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kurtarılan İran'lı iş insanı Mah'de Ali S. kimseye borcu olmadığını neden kaçırıldığını bilmediğini söyledi. Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler İbrahim P.(31), İkram P.(19), İslam P.(22), Emrah Ö.(28), Mustafa Ç.A.(27), Serhat A.(27), Olcay Ö.(22) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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