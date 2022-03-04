https://tr.sputniknews.com/20220304/ispartada-elektrik-hatlarinin-onarim-calismalarina-400-personelle-mudahale-edildigi-bildirildi-1054417194.html

Isparta'da elektrik hatlarının onarım çalışmalarına 400 personelle müdahale edildiği bildirildi

Isparta'da elektrik hatlarının onarım çalışmalarına 400 personelle müdahale edildiği bildirildi

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören elektrik hatlarının onarım çalışmalarına 400 personelle müdahale edildiği bildirildi. Enerji Bakanı Dönmez... 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T00:26+0300

2022-03-04T00:26+0300

2022-03-04T00:26+0300

türkiye

isparta

elektrik kesintisi

tedaş

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Isparta’nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu. CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada, 2 Mart'ta başlayan yoğun kar yağışının kentte hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.Kar ve buz yükü nedeniyle enerji hatlarında arızalar meydana geldiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın sahadaki yakın ilgisi ve takibi, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün koordinasyonuyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan dağıtım şirketlerimizden gelen destek ekiplerle birlikte 400'ü aşkın saha personeli, 100'ü aşkın araç ve iş makinesiyle enerji hatlarında yaşanan sorunların çözülmesi için personel ve araç sayısını artırarak var gücümüzle çalışmaktayız. Bu sırada 45 jeneratörümüzle bölgemizdeki kritik noktalara da enerji sağlamaktayız."Açıklamada, vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırmak için tüm imkanlar seferber edilerek, ekibin 7 gün 24 saat görev başında olduğu aktarıldı.

türkiye

isparta

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isparta, elektrik kesintisi, tedaş