https://tr.sputniknews.com/20220304/ispartada-elektrik-hatlarinin-onarim-calismalarina-400-personelle-mudahale-edildigi-bildirildi-1054417194.html
Isparta'da elektrik hatlarının onarım çalışmalarına 400 personelle müdahale edildiği bildirildi
Isparta'da elektrik hatlarının onarım çalışmalarına 400 personelle müdahale edildiği bildirildi
Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören elektrik hatlarının onarım çalışmalarına 400 personelle müdahale edildiği bildirildi. Enerji Bakanı Dönmez... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T00:26+0300
2022-03-04T00:26+0300
2022-03-04T00:26+0300
türkiye
isparta
elektrik kesintisi
tedaş
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Isparta’nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu. CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada, 2 Mart'ta başlayan yoğun kar yağışının kentte hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.Kar ve buz yükü nedeniyle enerji hatlarında arızalar meydana geldiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın sahadaki yakın ilgisi ve takibi, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün koordinasyonuyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan dağıtım şirketlerimizden gelen destek ekiplerle birlikte 400'ü aşkın saha personeli, 100'ü aşkın araç ve iş makinesiyle enerji hatlarında yaşanan sorunların çözülmesi için personel ve araç sayısını artırarak var gücümüzle çalışmaktayız. Bu sırada 45 jeneratörümüzle bölgemizdeki kritik noktalara da enerji sağlamaktayız."Açıklamada, vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırmak için tüm imkanlar seferber edilerek, ekibin 7 gün 24 saat görev başında olduğu aktarıldı.
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isparta, elektrik kesintisi, tedaş
Isparta'da elektrik hatlarının onarım çalışmalarına 400 personelle müdahale edildiği bildirildi
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Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören elektrik hatlarının onarım çalışmalarına 400 personelle müdahale edildiği bildirildi. Enerji Bakanı Dönmez, 24 saattir elektrik kesintisinin yaşandığı kente inceleme için gitti, Isparta'da okullar bir gün daha tatil edildi.
Isparta’nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu.
CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada, 2 Mart'ta başlayan yoğun kar yağışının kentte hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
Kar ve buz yükü nedeniyle enerji hatlarında arızalar meydana geldiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın sahadaki yakın ilgisi ve takibi, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün koordinasyonuyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan dağıtım şirketlerimizden gelen destek ekiplerle birlikte 400'ü aşkın saha personeli, 100'ü aşkın araç ve iş makinesiyle enerji hatlarında yaşanan sorunların çözülmesi için personel ve araç sayısını artırarak var gücümüzle çalışmaktayız. Bu sırada 45 jeneratörümüzle bölgemizdeki kritik noktalara da enerji sağlamaktayız."
Açıklamada, vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırmak için tüm imkanlar seferber edilerek, ekibin 7 gün 24 saat görev başında olduğu aktarıldı.