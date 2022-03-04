https://tr.sputniknews.com/20220304/ispartada-ikinci-elektrik-kesintisi-aedas-genel-muduru-gorevden-alindi-1054443568.html

Isparta'da ikinci elektrik kesintisi: AEDAŞ Genel Müdürü görevden alındı

Isparta'da ikinci elektrik kesintisi: AEDAŞ Genel Müdürü görevden alındı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu görevden alındı. AEDAŞ yaptığı yazılı açıklamada, “Isparta’da benzer bir sürecin bir daha... 04.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-04T20:49+0300

2022-03-04T20:49+0300

2022-03-04T20:49+0300

türkiye

isparta

elektrik kesintisi

elektrik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054417169_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_8e385f05aefea53bd0d1b6cde7d7364e.jpg

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, Isparta İl Müdürü ve Sistem İşletme Direktörü’nün 04.03.2022 tarihi itibarıyla görevden alındığını açıkladı. Günlerce elektrik kesintisi yaşanan Isparta’da kamuoyu sert tepki göstermişti.AEDAŞ’ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:“Kar ve buz yükünün enerji nakil hatlarında yarattığı hasarın bir an önce giderilmesi, kentin enerji altyapısının güçlendirilmesi şirket olarak en büyük önceliğimiz. İklim koşullarının zorlayıcı etkisini de göz önünde bulundurarak bölgeye yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Isparta’da benzer bir sürecin bir daha yaşanmaması için tüm enerjimiz ile çalışmaya ve yatırımlarımızı artırarak güçlendirmeye devam edeceğiz.”

türkiye

isparta

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

isparta, elektrik kesintisi, elektrik