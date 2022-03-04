https://tr.sputniknews.com/20220304/ispartada-ikinci-elektrik-kesintisi-aedas-genel-muduru-gorevden-alindi-1054443568.html
Isparta'da ikinci elektrik kesintisi: AEDAŞ Genel Müdürü görevden alındı
Isparta'da ikinci elektrik kesintisi: AEDAŞ Genel Müdürü görevden alındı
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu görevden alındı. AEDAŞ yaptığı yazılı açıklamada, “Isparta’da benzer bir sürecin bir daha... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T20:49+0300
2022-03-04T20:49+0300
2022-03-04T20:49+0300
türkiye
isparta
elektrik kesintisi
elektrik
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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, Isparta İl Müdürü ve Sistem İşletme Direktörü’nün 04.03.2022 tarihi itibarıyla görevden alındığını açıkladı. Günlerce elektrik kesintisi yaşanan Isparta’da kamuoyu sert tepki göstermişti.AEDAŞ’ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:“Kar ve buz yükünün enerji nakil hatlarında yarattığı hasarın bir an önce giderilmesi, kentin enerji altyapısının güçlendirilmesi şirket olarak en büyük önceliğimiz. İklim koşullarının zorlayıcı etkisini de göz önünde bulundurarak bölgeye yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Isparta’da benzer bir sürecin bir daha yaşanmaması için tüm enerjimiz ile çalışmaya ve yatırımlarımızı artırarak güçlendirmeye devam edeceğiz.”
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Isparta'da ikinci elektrik kesintisi: AEDAŞ Genel Müdürü görevden alındı
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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu görevden alındı. AEDAŞ yaptığı yazılı açıklamada, “Isparta’da benzer bir sürecin bir daha yaşanmaması için tüm enerjimiz ile çalışmaya ve yatırımlarımızı artırarak güçlendirmeye devam edeceğiz” diye belirtti.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, Isparta İl Müdürü ve Sistem İşletme Direktörü’nün 04.03.2022 tarihi itibarıyla görevden alındığını açıkladı. Günlerce elektrik kesintisi yaşanan Isparta’da kamuoyu sert tepki göstermişti.
AEDAŞ’ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:
“Kar ve buz yükünün enerji nakil hatlarında yarattığı hasarın bir an önce giderilmesi, kentin enerji altyapısının güçlendirilmesi şirket olarak en büyük önceliğimiz. İklim koşullarının zorlayıcı etkisini de göz önünde bulundurarak bölgeye yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Isparta’da benzer bir sürecin bir daha yaşanmaması için tüm enerjimiz ile çalışmaya ve yatırımlarımızı artırarak güçlendirmeye devam edeceğiz.”