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Gezi Parkı davasının mütalaası açıklandı: Osman Kavala ve Mücella Yapıcı'nın müebbet hapsi istendi
Gezi Parkı davasının mütalaası açıklandı: Osman Kavala ve Mücella Yapıcı'nın müebbet hapsi istendi
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı´nın 'Cebir ve... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T18:53+0300
2022-03-04T19:05+0300
türkiye
gezi parkı
osman kavala
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Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında mütalaada diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi´nin ise 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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gezi parkı, osman kavala

Gezi Parkı davasının mütalaası açıklandı: Osman Kavala ve Mücella Yapıcı'nın müebbet hapsi istendi

18:53 04.03.2022 (güncellendi: 19:05 04.03.2022)
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© AA
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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı´nın 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında mütalaada diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi´nin ise 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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